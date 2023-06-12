بطارية 8200 مللي أمبير.. تابلت من نوكيا بقدرات جبارة وبأرخص سعر لن تتخيله 

يتميز جهاز التابلت Nokia T20 من نوكيا بأنه واحدا من أفضل الأجهزة اللوحية الموجودة في السوق والمخصصة لمحدودي الدخل مع سعر مناسب للغاية، ما يضم التابلت عددا من الإمكانات الجيدة منها شاشة وكاميرا وأيضا بطارية عملاقة مع معالج جيد.

وبحسب الموقع الرسمي للعلامة التجارية نوكيا فإن تابلت نوكيا Nokia T20 يتوفر في السوق المصرية بسعر يبدأ من 6 آلاف و 980 جنيها مصريا، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

وجاء تابلت نوكيا Nokia T20 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD قياس 10.4 بوصة ، ودقة 1200 × 2000 بيكسل، وشهادة SGS لتقليل خطر الضوء الأزرق على العين، بالإضافة إلى زجاج مقاوم للخدش.

ويقدم تابلت نوكيا Nokia T20 كاميرا خلفية أحادية بمستشعر دقة 8 ميجا بيكسل، وفلاش LED في الخلف، وجودة تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل، مع سماعات استريو.

ويعمل تابلت Nokia T20 بمعالج من نوع Unisoc T610 ، مع وحدة معالجة رسوميات من نوع Mali-G52 MP2، ويأتي في نسختين أحدهما يدعم Wi-Fi فقط ، والآخر مع يدعم اتصال الجيل الرابع 4G، مع نظام التشغيل أندرويد.

ويتوفر تابلت نوكيا Nokia T20 باللون الأزرق مع خيار 3 و 4 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي و 32 و 64 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية.



ويحتوى تابلت نوكيا Nokia T20 على بطارية بسعة جبارة تبلغ 8200 مللى أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع بقة 15 وات، مع عمر استخدام يصل حتى 15 ساعة، وبلوتوث Bluetooth 5.0، وتقنية GPS، ومقبس لسماعات الأذن 3.5 ملم.



