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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

نوكيا تغير قواعد اللعبة بموبايل جديد ينافس سامسونج وشاومي

هاتف نوكيا المنتظر
هاتف نوكيا المنتظر Nokia Magic Max

كشفت تسريبات أن العلامة التجارية نوكيا Nokia تعمل على إطلاق هاتف جديد بمواصفات فائقة ينافس هواتف الشركات الكبرى مثل سامسونج وشاومي، ويمكن لـ نوكيا من خلاله أن تغير قواعد اللعبة حيث سيكون الهاتف من الفئة الرائدة “فلاجشيب”. 

 

ومن المتوقع أن يحمل هاتف نوكيا القادم اسم Nokia Magic Max، وسيحصل على تصميم أنيق وعصري، مع هيكل ممتاز يجمع بين المعدن والزجاج،  مع شاشة من نوع AMOLED ، بحسب موقع News 24.   

 

ستوفر شاشة هاتف نوكيا Nokia Magic Max، ألوانًا نابضة بالحياة وتباينات عميقة ، مما يجعل مقاطع الفيديو والصور وتجارب الألعاب تنبض بالحياة، كما سيضمن تصميمه الخالي شاشة بدون حواف، مما يوفر تجربة مشاهدة مثالية.    

 

وسيتم تشغيل هاتف هاتف نوكيا Nokia Magic Max بأحدث التقنيات مع معالج متطور وذاكرة وصول عشوائي كبيرة ، لتمكنه من التعامل بسهولة مع المهام المتعددة والألعاب والتطبيقات الصعبة بسرعة ومرونة.

 

وسيحتوي هاتف نوكيا Nokia Magic Max على عمر بطارية كبير حيث يمكن للمستخدمين توقع عمر بطارية استثنائي ، مما يضمن بقائهم على اتصال طوال اليوم دون الحاجة إلى إعادة الشحن بشكل متكرر، بالإضافة إلى نظام كاميرا على أحدث طراز ، وسوف تلتقط صورًا مذهلة بتفاصيل ووضوح ملحوظين. 

 

وسيدعم هاتف نوكيا Nokia Magic Max أحدث خيارات الاتصال، حيث سيتميز بقدرات 5G ، مما يضمن للمستخدمين الاستفادة من سرعات التنزيل الفائقة وتجارب البث السلسة، وسيكون مزودًا بمجموعة من أجهزة الاستشعار والميزات المتقدمة، بما في ذلك التعرف على الوجه وماسح ضوئي لبصمات الأصابع ، مما يوفر للمستخدمين خيارات فتح مريحة وآمنة.

 

 

 

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