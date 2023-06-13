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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

بطارية 5050 مللي أمبير.. أفضل موبايل نوكيا Nokia ممكن تشتريه

هاتف نوكيا Nokia
هاتف نوكيا Nokia C31

يتميز هاتف Nokia C31، باحتوائه على عدد من الإمكانات والمواصفات المميزة، منها شاشة وكاميرا بجودة عالية، مع معالج يقدم أداء جيدا، وبطارية قوية، كما يعد الهاتف واحدا من أنسب هواتف نوكيا للشباب ومحدودي الدخل. 

وبحسب الموقع الرسمي للعلامة التجارية نوكيا، يتوفر هاتف نوكيا Nokia C31 في السوق المصرية بسعر يبدأ من 5 آلاف و350 جنيها مصريا، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

وجاء هاتف نوكيا Nokia C31 بشاشة IPS LCD مقاومة للمياه والغبار، وميزة لمنع علامات بصمات الأصابع، قياس 6.75 بوصة بدقة 1600 × 720 بكسل ودعم معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة مثبت في ظهر الهاتف، ونوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية. 

ويقدم هاتف نوكيا Nokia C31 كاميرا خلفية ثلاثية  الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعر  للماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر آخر للعمق بدقة 2 ميجابكسل وفلاش LED في الخلف وميزة HDR وتسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

ويحتوى هاتف نوكيا Nokia C31على بطارية سعة 5050 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقدرة 10 واط، وبلوتوث 4.2 ، وواي فاي 4. كما يأتي مزودًا بمقبس سماعة رأس أسطوري مقاس 3.5 ملم ويتم شحنه عبر واجهة micro-USB، بالإضافة إلى وضع  "توفير الطاقة" وكذلك وضع "توفير الطاقة الفائق" في حالة البطارية المنخفضة. 

ويعمل هاتف نوكيا Nokia C31 بمعالج من نوع UNISOC SC9863A1 ووحدة رسوميات من نوع IMG8322، ويدعم شبكة الجيل الرابع 4G، كما يدعم الهاتف سعة 32 و 64 و 128 جيجابايت من الذاكرة الداخلية، مع ذاكرة عشوائية سعة 3 و 4 جيجا بايت رام، ونظام التشغيل أندرويد.

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