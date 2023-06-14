موبايل جديد يعيش العمر كله من Nokia .. مواصفات وسعر لن تصدقه

أطلقت نوكيا Nokia في شهر مايو الماضي، الهاتف الذكي XR21 في إنجلترا ، وبعد شهر ، شق الجهاز طريقه إلى السوق الأمريكية و الآن ، وصل الهاتف الذكي إلى بعض المناطق الأوروبية ، وكذلك في أستراليا.

سعر هاتف Nokia XR21

وظهر الهاتف في أستراليا لأول مرة بسعر 799 دولارًا أستراليًا ، بينما في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا ، يتوفر الهاتف الذكي Nokia XR21 مقابل 599 يورو.

ويأتي الهاتف بلون أسود ليلي واحد مقترنا مع 6 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 128 جيجا بايت للتخزين، وفي أستراليا ، سيأتي الهاتف الذكي مزودًا بمكبر الصوت Nokia اللاسلكي 2 وشاحن بقوة 33 وات مجانًا ، بينما سيحصل العملاء الأوروبيون على زوج مجاني من سماعات أذن Nokia Clarity مع كل عملية شراء لهاتف Nokia XR21.

مواصفات هاتف Nokia XR21

يتميز هاتف Nokia XR21 بشاشة عرض ذات فتحة مثقبة مع شاشة LCD بقياس 6.49 بوصة مع جودة عرض FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يبلغ 550 شمعة في المتر المربع، وطبقة حماية Gorilla Glass Victus ومتوافق مع اليدين والقفازات المبللة، كما يتميز الهاتف الذكي بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب وزرين قابلين للبرمجة.

ومن حيث التصميم ، ينطلق Nokia XR21 بهيكل من الألومنيوم المعاد تدويره بنسبة 100 % ومواد متينة، كما أنه مقاوم للماء بتصنيف IP68 ، ويحمل الجهاز أيضًا شهادة IP69K ضد الغبار والماء ومقاومة السقوط.

ويقدم هاتف Nokia XR21 كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو، ويوجد إعداد مزدوج للكاميرا الخلفية لمستشعر أساسي بدقة 64 ميجابكسل مقترنًا بعدسة بزاوية عريضة 8 ميجابكسل ووحدة فلاش LED.

ويعمل هاتف Nokia XR21 بمعالج Snapdragon 695 إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت.

ويعمل الهاتف مع بطارية تبلغ 4800 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 33 وات، ونظام التشغيل Android 12.

ويحتوي Nokia XR21 على مكبرات صوت استريو عالية الصوت ومقبس 3.5 مليمتر ومنفذ USB-C و NavIC و 5G و WiFi و Bluetooth 5.1.