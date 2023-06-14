عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل جديد يعيش العمر كله من Nokia .. مواصفات وسعر لن تصدقه

موبايل جديد هيعيش
موبايل جديد هيعيش العمر كله من Nokia ..بمواصفات وسعر لن تصدق

أطلقت نوكيا Nokia في شهر مايو الماضي، الهاتف الذكي XR21 في إنجلترا ،  وبعد شهر ، شق الجهاز طريقه إلى السوق الأمريكية و الآن ، وصل الهاتف الذكي إلى بعض المناطق الأوروبية ، وكذلك في أستراليا.

 

سعر هاتف Nokia XR21

وظهر الهاتف في أستراليا لأول مرة بسعر 799 دولارًا أستراليًا ، بينما في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا ، يتوفر الهاتف الذكي Nokia XR21 مقابل 599 يورو.

ويأتي الهاتف بلون أسود ليلي واحد مقترنا مع  6 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 128 جيجا بايت للتخزين، وفي أستراليا ، سيأتي الهاتف الذكي مزودًا بمكبر الصوت Nokia اللاسلكي 2 وشاحن بقوة 33 وات مجانًا ، بينما سيحصل العملاء الأوروبيون على زوج مجاني من سماعات أذن Nokia Clarity مع كل عملية شراء لهاتف Nokia XR21.

مواصفات هاتف Nokia XR21

يتميز هاتف Nokia XR21 بشاشة عرض ذات فتحة مثقبة مع شاشة LCD بقياس 6.49 بوصة مع جودة عرض FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يبلغ 550 شمعة في المتر المربع، وطبقة حماية Gorilla Glass Victus ومتوافق مع اليدين والقفازات المبللة، كما يتميز الهاتف الذكي بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب وزرين قابلين للبرمجة.

ومن حيث التصميم ، ينطلق Nokia XR21 بهيكل من الألومنيوم المعاد تدويره بنسبة 100 % ومواد متينة، كما أنه مقاوم للماء بتصنيف IP68 ، ويحمل الجهاز أيضًا شهادة IP69K ضد الغبار والماء ومقاومة السقوط.

ويقدم هاتف Nokia XR21 كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو، ويوجد إعداد مزدوج للكاميرا الخلفية لمستشعر أساسي بدقة 64 ميجابكسل مقترنًا بعدسة بزاوية عريضة 8 ميجابكسل ووحدة فلاش LED.

بـ 2590 جنيها.. أفضل هاتف نوكيا Nokia بـ تاتش وكاميرا في مصر

بكاميرا 144 ميجابكسل.. نوكيا تعود بقوة مجددا بـ هاتف Nokia 6600

ويعمل هاتف Nokia XR21 بمعالج Snapdragon 695 إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت.

ويعمل الهاتف مع بطارية تبلغ 4800 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 33 وات، ونظام التشغيل Android 12.

ويحتوي Nokia XR21 على مكبرات صوت استريو عالية الصوت ومقبس 3.5 مليمتر ومنفذ USB-C و NavIC و 5G و WiFi و Bluetooth 5.1.

Nokia نوكيا Nokia XR21 سعر هاتف Nokia XR21 مواصفات هاتف Nokia XR21 WiFi

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقدت النطق | نقل والدة محمد عادل إلى المستشفى بعد إعدامه

ضحية الأهلي.. الكاف يزف خبرا سعيدا للوداد المغربي بعد ضياع لقب إفريقيا

سيدة الفستان الأزرق: جوزي هددني بالطلاق علشان رقصت ومكنتش أعرف إني بتصور

قرار عاجل من المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب رئيس نادي الأهلي

الشوط الأول .. تعادل إيجابي 1/1 بين مصر وغينيا بالتصفيات الإفريقية

غدر الصحاب| طبيب الساحل راح ضحية صديقه الدكتور.. دفنه في عيادته حتى تعفن وانبعثت رائحته

أسماء غير متوقعة.. الراحلون عن الزمالك فى الموسم الجديد

بعد إعدامه.. مقابر الصدقة تنتظر جثمان محمد عادل.. وأمه تفقد الوعي |صور

موضوعات متعلقة

لو معندكش مساحة.. تطبيقات لازم تكوم موجودة على موبايلك الـiPhone

عشان الصيف دخل.. إزاي تصلح موبايلك لو وقع في المياه

استجابة لمطالب الجماهير.. آبل تخطط لطرح نظارة واقع افتراضي رخيصة الثمن

هبوط حاد في الأسعار.. Honor طرحت سماعات إيربودز من هونر بـ 500 جنيه

يستحق الشراء.. أول خصم على وحش الفئة المتوسطة من Vivo

أحلى كاميرا.. اشتري موبايل Honor بـ3800 جنيه فقط

أرخص موبايل Oppo في مصر.. بسعر لن تصدقه

هبوط في الأسعار.. موبايل Note الجديد بسعر 5000 جنيه فقط

ترشيحاتنا

بعد 50 سنة من الإهمال| رئيس الوزراء: مخططتان استراتيجيان للإسكندرية والبحيرة.. و812 مليار جنيه استثمارات في الإنسان المصري

أطلق على نفسه سيد الجنائز.. كيف أنهى أول روائي ياباني يحوز نوبل حياته؟

دعاء للنوم.. كلمات للتغلب على الأرق

مدرب يد الفراعنة: هدفي الحصول على ميدالية أولمبية..ومنتخب مصر من أفضل 8 فرق بالعالم

تشوفله مَخرَج| انفعال بسمة وهبة على محامي قاتل نيرة أشرف .. شاهد

رئيس الفيدرالي الأمريكي يكشف عن مفاجأة بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للتبرع بالدم.. أصحاب فصيلتين مطلوبين على الفور

حكة وبثور.. مرض جلدي شائع ينتقل بسبب العلاقة الزوجية

السعودية تفتح ذراعيها للاعبي الأهلي.. محمد عبدالمنعم وكهربا والشحات مطلوبون بأرقام خيالية

بعد إصابة هلا رشدي به| كيف تحمى نفسك من نتوءات الأحبال الصوتية

فيديو

دفنه في عيادته .. وانبعاث رائحته كشف الجناية | تفاصيل مؤلمة

أم كلثوم هتغني ياحوستي السودة.. مصطفى كامل ينتفض ضد الذكاء الاصطناعي

خاطر بحياته .. سائق يقود شاحنة مشتعلة تحمل 20 طن بنزين في قنا/ فيديو جراف

رد فعل عائلة نيرة أشرف بعد إعدام محمد عادل وحقيقة صورة البدلة الحمراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ