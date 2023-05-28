بكاميرا 144 ميجابكسل.. نوكيا تعود بقوة مجددا بـ هاتف Nokia 6600

تستعد العلامة التجارية الفنلندية العريقة نوكيا Nokia لاستعادة المجد و العودة بقوة مع هاتف Nokia 6600 بتصميم رائع ومواصفات قوية للغاية.

المواصفات المرتقبة لهاتف نوكيا Nokia 6600 5G

وبحسب ما نشرته التسريبات على الإنترنت سيأتي هاتف نوكيا مع شاشة من نوع Super Amoled بقياس 6.9 بوصة بجودة عرض 4k ومعدل تحديث 120 هرتز.



وسيعمل هاتف نوكيا Nokia 6600 5G مع معالج ثماني النواة Snapdragon 8 Gen 2 بسرعة تصل إلى 3.3 جيجاهرتز ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 12 جيجابايت ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت

بالإضافة إلى قدرات تصويرية جبارة لهاتف Nokia 6600 5G مع كاميرا خلفية ثنائية بدقة 144 ميجابكسل + 16 ميجابكسل بعدسات Zeiss Optics ، وكاميرا أمامية بدقة 64 ميجابكسل بعدسات Zeiss Optics.



وسيعمل هاتف Nokia 6600 5G نع نظام تشغيل أندرويد الأحدث Android 13.



وسيضم هاتف Nokia 6600 5G بطارية بسعة 6900 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 65 وات.