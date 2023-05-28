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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 144 ميجابكسل.. نوكيا تعود بقوة مجددا بـ هاتف Nokia 6600

بكاميرا 144 ميجابكسل..نوكيا
بكاميرا 144 ميجابكسل..نوكيا تعود بقوة مرة أخرى

تستعد العلامة التجارية الفنلندية العريقة نوكيا Nokia لاستعادة المجد و العودة بقوة مع هاتف Nokia 6600 بتصميم رائع ومواصفات قوية للغاية.

 

المواصفات المرتقبة لهاتف نوكيا Nokia 6600 5G

 

وبحسب ما نشرته التسريبات على الإنترنت سيأتي هاتف نوكيا مع شاشة من نوع Super Amoled بقياس 6.9 بوصة بجودة عرض 4k ومعدل تحديث 120 هرتز.
 

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وسيعمل هاتف نوكيا Nokia 6600 5G مع معالج ثماني النواة Snapdragon 8 Gen 2 بسرعة تصل إلى 3.3 جيجاهرتز ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 12 جيجابايت ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت 

بالإضافة إلى قدرات تصويرية جبارة لهاتف Nokia 6600 5G مع كاميرا خلفية ثنائية بدقة 144 ميجابكسل + 16 ميجابكسل بعدسات Zeiss Optics ، وكاميرا أمامية بدقة 64 ميجابكسل بعدسات Zeiss Optics.
 

وسيعمل هاتف Nokia 6600 5G نع نظام تشغيل أندرويد الأحدث Android 13.
 

وسيضم هاتف Nokia 6600 5G بطارية بسعة 6900 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 65 وات.

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