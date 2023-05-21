عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسعار زمان أوي.. أحدث موبايلات Nokia وصلت بـ 490 جنيه فقط

أسعار زمان أوي..
أسعار زمان أوي.. أحدث موبايلات Nokia وصلت بـ 490 جنيه فقط

أطلقت HMD المسئولة عن نوكيا هاتفين من الهواتف المميزة الجديدة في الهند اليوم مع Nokia 105 (2023) و Nokia 106 4G.

أسعار زمان أوي.. أحدث موبايلات Nokia وصلت بـ 490 جنيه فقط

مواصفات وأسعار هواتف Nokia الجديدة

 

يتطابق Nokia 105 (2023) تقريبًا مع Nokia 105 4G لعام 2021 ولكنه يفتقر إلى اتصال LTE. ويتميز الهاتف بشاشة نوع TFT LCD قياس 1.8 بوصة بدقة 120 × 160 بكسل وبنية من البولي كربونات مع مقاومة الماء بفضل معيار IP52 . بينما يحتوي هاتف Nokia 106 4G على شاشة نوع IPS LCD بقياس 1.8 بوصة.

 

جدير بالذكر أنه لا توجد كاميرات على أي من الهاتفين ، لكن يوجد مصباح LED.  

أسعار زمان أوي.. أحدث موبايلات Nokia وصلت بـ 490 جنيه فقط

يمكن لـهاتف Nokia 106 4G تشغيل ملفات MP3 على الرغم من أنه سيجب عليك توفير بطاقة microSD الخاصة بك.  

ينافس سامسونج و Oppo.. أرخص هواتف نوكيا في 2023

بـ1868 جنيه.. موبايل Nokia يدخل في منافسة مع سامسونج وشاومي

يتم تغطية جانب السوفت وير بواسطة نظام التشغيل Series 30+.  يدعم كلا الجهازين راديو FM اللاسلكي الذي لا يتطلب توصيل سماعة رأس.

يحتوي هاتف Nokia 105 على بطارية بسعة 1000 مللي أمبير في  تم تصنيفها في 12 ساعة من وقت المحادثات و 22 يومًا في وضع الاستعداد والتي يتم شحنها عبر micro USB.

يوفر هاتف Nokia 106 4G خلية أكبر تبلغ 1450 مللي أمبير في الساعة.

يتوفر Nokia 105 (2023) بألوان الأسود والأزرق الفاتح والأحمر، وتم تحديد السعر عند 16 دولارًا (أي ما يعادل 490 جنيه مصري تقريبا).

و يأتي Nokia 106 4G بألوان الأسود والأزرق وبسعر 27 دولارًا  (أي ما يعادل 830 جنيه مصري تقريبا ).

Nokia Nokia 106 4G هواتف Nokia HMD Nokia 105 2023 نوكيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للجماهير.. طلب عاجل لـ أحمد موسى من إدارة الأهلي قبل نهائي أفريقيا

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

مفاجأة.. عقد قران محمد الشناوي حارس الأهلي خلال فترة الراحة

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

بعائد تراكمي 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

مقتل حفيد علي الكسار دهسا بـ سيارة في البحيرة

حقيقه استفزاز شيكابالا لـ جماهير الاهلي بتيشرت صن داونز

موضوعات متعلقة

Honor تطلق أحدث هاتف للفئة المتوسطة بمواصفات رائعة .. تعرف عليها

بـ1868 جنيه.. موبايل Nokia يدخل في منافسة مع سامسونج وشاومي

أفضل هواتف أندرويد في 2023.. بأسعار أرخص من iPhone بكثير

بسعر 666 جنيه .. أحدث ساعة سمارت بنفس تصميم ومواصفات Apple Watch

بسعر بسيط جدا.. أرخص موبايل شاومي في مصر

بكاميرا 200 ميجابكسل..سلسلة Realme 11 Pro الجديدة تقضي على أسطورة الـiPhone

موبايل Oppo الجديد بسعر لن تصدقه عينيك

أخيرا هتقدر تكتب كومنت GIF في إنستجرام.. الطريقة هنا

ترشيحاتنا

مفاجأة سارة.. التموين: أسعار الذهب تتراجع في هذا التوقيت

عاجل.. قرار حازم من رابطة الأندية تجاه مباراة الزمالك والأهلي بسبب «إفريقيا»

أرخص سيارة تويوتا كروس أوفر 2023 في السعودية

أحمد موسى: أناشد إدارة الأهلي تخفيض أسعار تذاكر مباراة الوداد.. فيديو

الرئيس السيسي وسلطان عمان يتبادلان أرفع الأوسمة في البلدين

قوات بوتين "منهكة".. قائد روسي سابق يفجر مفاجأة مدوية بشأن حرب أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل طريقة لتخزين الثوم.. للاحتفاظ به طازجا طول السنة

وفاة أب بعدوى خطيرة بعد دقة وشم على جسده بإنجلترا.. تفاصيل

احذري ترك طفلك لفترات طويلة أمام التليفزيون.. يصيبه بأمراض خطيرة

فيديو لرجل وطفل يثير ضجة في الصين.. ماذا ظهر فيه؟

فيديو

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب .. الوثيقه بـ 10 جنيهات

«عملت قرشين كويسين».. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي مجددًا  «فيديوجراف»

الرعب جاي.. العالم الهولندي يحذر من ذروة النشاط الزلزالي في هذا الموعد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ