أطلقت HMD المسئولة عن نوكيا هاتفين من الهواتف المميزة الجديدة في الهند اليوم مع Nokia 105 (2023) و Nokia 106 4G.

أسعار زمان أوي.. أحدث موبايلات Nokia وصلت بـ 490 جنيه فقط

مواصفات وأسعار هواتف Nokia الجديدة

يتطابق Nokia 105 (2023) تقريبًا مع Nokia 105 4G لعام 2021 ولكنه يفتقر إلى اتصال LTE. ويتميز الهاتف بشاشة نوع TFT LCD قياس 1.8 بوصة بدقة 120 × 160 بكسل وبنية من البولي كربونات مع مقاومة الماء بفضل معيار IP52 . بينما يحتوي هاتف Nokia 106 4G على شاشة نوع IPS LCD بقياس 1.8 بوصة.

جدير بالذكر أنه لا توجد كاميرات على أي من الهاتفين ، لكن يوجد مصباح LED.

أسعار زمان أوي.. أحدث موبايلات Nokia وصلت بـ 490 جنيه فقط

يمكن لـهاتف Nokia 106 4G تشغيل ملفات MP3 على الرغم من أنه سيجب عليك توفير بطاقة microSD الخاصة بك.

يتم تغطية جانب السوفت وير بواسطة نظام التشغيل Series 30+. يدعم كلا الجهازين راديو FM اللاسلكي الذي لا يتطلب توصيل سماعة رأس.

يحتوي هاتف Nokia 105 على بطارية بسعة 1000 مللي أمبير في تم تصنيفها في 12 ساعة من وقت المحادثات و 22 يومًا في وضع الاستعداد والتي يتم شحنها عبر micro USB.

يوفر هاتف Nokia 106 4G خلية أكبر تبلغ 1450 مللي أمبير في الساعة.

يتوفر Nokia 105 (2023) بألوان الأسود والأزرق الفاتح والأحمر، وتم تحديد السعر عند 16 دولارًا (أي ما يعادل 490 جنيه مصري تقريبا).

و يأتي Nokia 106 4G بألوان الأسود والأزرق وبسعر 27 دولارًا (أي ما يعادل 830 جنيه مصري تقريبا ).