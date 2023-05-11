ينافس سامسونج و Oppo.. أرخص هواتف نوكيا في 2023

أعلنت شركة نوكيا عن إطلاق أرخص هواتفها الذكية لهذا العام 2023 التي تنافس بشدة في سوق الهواتف الذكية ومن أبرزها هاتف Nokia C12 الجديد و C12 Pro.

هاتف Nokia C21 Plus

يعمل هاتف نوكيا Nokia C21 Plus بمعالج ثماني النواة نوع Unisoc SC9863A ، مقترنا بـ 2 أو 3 جيجا بايت لذاكرة الوصول العشوائي رام.

ويأتي هاتف نوكيا Nokia C21 Plus بشاشة من نوع IPS LCD قياس 6.52 بوصة بجودة عرض +HD ودقة 720x 1600 بكسل، مع طبقة من زجاج لحماية ضد الصدمات والخدوش.

ويحتوي هاتف نوكيا Nokia C21 Plus على بطارية جيدة بسعة 4000 مللي أمبير، ودعم الشحن بقوة 10 وات.

ويقدم هاتف نوكيا Nokia C21 Plus بكاميرا خلفية مزدوجة الأساسية بدقة 13 ميجا بكسل، وكاميرا أخرى للعمق بدقة 2 ميجا بكسل، وتصوير الفيديو بجودة 1080 بيكسل، بجانب كاميرا أمامية مميزة لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل.

يبلغ سعر هاتف Nokia C21 Plus حوالي 4200 جنيه في السوق المصرية.

Nokia C21 Plus

هاتف Nokia C31

يعمل هاتف نوكيا Nokia C31 بمعالج من نوع UNISOC SC9863A1 مقترنًا بـ PowerVR GE8322 ، مع شبكة الجيل الرابع 4G، ويستطيع أن يلبي المعالج بشكل أساسي الاستخدامات الروتينية اليومية المختلفة، كما يدعم الهاتف ما يصل إلى 512 جيجابايت من الذاكرة الداخلية، مع ذاكرة عشوائية سعة 3 و 4 جيجا بايت رام.

ويأتي هاتف نوكيا Nokia C31 بشاشة LCD مقاومة للمياه والغبار، قياس 6.74 بوصة بدقة 1600 × 720 بكسل ودعم معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة مثبت في ظهر الهاتف.

ويقدم هاتف نوكيا Nokia C31 كاميرا خلفية ثلاثية ، الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجابكسل، مع كاميرتين للماكرو والعمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحتوى هاتف نوكيا Nokia C31 على بطارية سعة 5050 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقوة 10 وات.

يبلغ سعر هاتف Nokia C31 في السوق المصري حوالي 3700 جنيه مصري.

Nokia C31

هاتف Nokia G11 Plus

ويعملهاتف نوكيا Nokia G11 Plus بمعالج من نوع Unisoc T606 ، مع ذاكرة عشوائية 3 و 4 جيجا بايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية 32 و 64 جيجا بايت 12.

يأتي هاتف نوكيا Nokia G11 Plus بشاشة IPS LCD قياس 6.5 بوصة، مع معدل تحديث90 هرتز، بجودة +HD، ودقة 720 x 1600 بيكسل، مع كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع كاميرا أخرى بمستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل، مع فتحة عدسة (f/1.8)، وفلاش LED ، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، بفتحة عدسة (f/2.0).

يتميز هاتف نوكيا Nokia G11 Plus ببطارية كبيرة يعمل بها، بسعة 5000 مللى أمبير، والتي تكفي ل 3 أيام من الاستخدام، كما تتوفر ميزة Super Battery Saver، لتوفير الطاقة لأكثر من 3 أيام.

يبلغ سعر هاتف Nokia G11 Plus في السوق المصري حوالي 5990 جنيه مصري.