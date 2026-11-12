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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد ومستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية يشهدان الملتقى الأول للاستثمار

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، واللواء دكتور خالد فودة، مستشار السيد رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، فعاليات الملتقى الأول للمستثمرين بمنطقة شرق العوينات، وذلك في ختام زيارته للمحافظة ؛ لبحث مستجدات النشاط الاستثماري، ومناقشة التحديات والمقترحات المرتبطة بالتوسعات الزراعية والإنتاجية، وتعزيز سبل التعاون لدفع مسيرة التنمية وتحقيق العائد الاقتصادى المستدام .

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور هشام الشيمي، سكرتير عام المحافظة، والأستاذ حامد عبدالله، سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين، رئيس مركز الداخلة، وعدد من القيادات والمستثمرين بالمنطقة ، حيث تناول الملتقى عددًا من المحاور المرتبطة بمناخ الاستثمار  ، إلى جانب استعراض تطلعات المستثمرين ومقترحاتهم بشأن تيسير الإجراءات ودعم خطط التوسع، ولتحديات التي تواجه بعض المشروعات، وبحث آليات التعامل معها بالتنسيق بين الجهات المعنية والمختصة.

وأعرب مستشار السيد رئيس الجمهورية عن تقديره للجهود المبذولة وما تشهده المحافظة من تنمية وتوسعات على مختلف المستويات، مشيرًا إلى ما تمثله منطقة شرق العوينات وتطلعات قطاع الاستثمار الزراعي بالمحافظة من نموذج إنتاجي متكامل، وأهمية قصوى في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو التوسع في استصلاح الأراضي وتعزيز الأمن الغذائي ، وبما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار ويدعم استقرار المشروعات القائمة وجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة.

ومن جانبها، أكدت المحافظ حرص المحافظة على مواصلة تهيئة المناخ الاستثماري، وتقديم أوجه الدعم والتنسيق اللازمين للمستثمرين، بما يسهم في تذليل المعوقات وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، وتعظيم العائد الاقتصادي والإنتاجي من الاستثمارات القائمة، مشيرةً إلى أهمية التكامل بين التوسعات الزراعية وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة لدعم مقومات الاستقرار والتنمية المستدامة.

كما أشارت إلى الاتفاق على دعم وحدة العين الصحية بشرق العوينات، واستكمال احتياجاتها من التجهيزات والخدمات الطبية، بالتوازي مع بحث آليات دعم التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وإنشاء محطات للطاقة الشمسية؛ تواكب الاحتياجات التشغيلية والتوسعات الإنتاجية، فضلًا عن متابعة الملفات الخدمية والتنموية ذات الأولوية، بما يعزز جودة الحياة للعاملين وقاطني المنطقة، ويدعم استدامة النشاط الاستثماري بها.

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