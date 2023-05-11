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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لن يتكرر.. عرض على هاتف شاومي بسعر 2000 جنيه فقط

لن يتكرر..خصم قوي
لن يتكرر..خصم قوي جدا على هاتف شاومي بسعر 2000 جنيه فقط

بعد انتهاء عيد الفطر المبارك تستمر مواقع البيع أونلاين في تقديم تخفيضات هائلة تدفعك حقا على شراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على هاتف شاومي Poco C50  ويحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة.

 

ولحسن الحظ يقدم موقع Flipkart خصما قويا على هاتف شاومي Poco C50 ليصل سعره بعد الخصم إلى 5499 روبية هندية (أي ما يعادل 2000 جنيه مصري ).

خصم على هاتف شاومي قوي بسعر 2000 جنيه فقط

مواصفات هاتف شاومي Poco C50

 

يأتي هاتف شاومي Poco C50 مع شاشة نوعها IPS LCD قياس 6.52 بوصة بدقة 720 × 1600 بكسل ، مع معدل تحديث قياسي 60 هرتز.

يعمل هاتف شاومي Poco C50 بنظام أندرويد  12 مع واجهة مستخدم من MIUI من ويستخدم معالج من ميدياتك MediaTek Helio A22 بتكنولوجيا الـ 12 نانومتر مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي 2 جيجابايت أو 3 جيجابايت ومساحة تخزين داخلي 32 جيجابايت قابلة للتوسيع من خلال فتحة بطاقة microSD.

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يحزم هاتف Poco C50 بطارية من الليثيوم بوليمر سعة 5000 مللي أمبير في الساعة ويسحن بقوة 19 وات فقط، أي أنه يشحن ببطء شديد.

بالنسبة لمحبي التصوير والتقاط الذكريات، يأتي هاتف شاومي Poco C50 بإعداد كاميرا مزدوجة في الخلف ، إحداهما مستشعر عمق ، والأخرى كاميرا مع فتحة عدسة عريضة ultrawide بدقة 8 ميجابكسل f / 2.0، كما يوجد أيضًا ماسح ضوئي لبصمات الأصابع وفي المقدمة، نجد في الجهة الأمامية كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابيكسل.

يتميز هاتف شاومي Poco C50 بملمسه الناعم الرقيق، لأنه يشبه الجلد من جهة اللوحة الخلفية، الهاتف مقاوم لرذاذ الماء بفضل طلاء خاص.

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