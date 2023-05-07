عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض اليوم.. خصم 62% على موبايل شاومي جديد ورائع

عرض الأحد..خصم 62%
عرض الأحد..خصم 62% على موبايل شاومي جديد ورائع

بعد انتهاء عيد الفطر المبارك تستمر مواقع البيع أونلاين في تقديم تخفيضات هائلة، تدفعك حقا إلى الشراء، ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا، خصم على هاتف شاومي Xaiomi MI A2 الذي تم إطلاقه حديثا، ويحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة.

 

ولحسن الحظ يقدم موقع Sharafdg الإماراتي، خصما رائعا على هاتف شاومي Xaiomi MI A2  بقيمة 62% ليصل سعره النهائي بعد التخفيض إلى 349 درهما إماراتيا.

عرض الأحد..خصم 62% على موبايل شاومي جديد ورائع

مواصفات هاتف Xiaomi Mi A2 

 

يدعم هاتف Xiaomi Mi A2 الاتصال بشبكات الجيل الرابع ويدعم شريحتي اتصال من نوع Nano ،  ويزن 166 جرام مع سُمك 7.3 مم مع تصميم من المعدن بالكامل .

ويأني هاتف Xiaomi Mi A2 بشاشة 5.99 بوصة من نوع LTPS IPS LCD بالأبعاد الجديدة 18:9 وبدون نوتش و الشاشة بأطراف قليلة من الأعلى والاسفل مع دقة Full HD+ وكثافة بيكسلات 403 بيكسل لكل بوصة يعطي انطباع جيد عن أداء مميز للشاشة كما يوجد طبقة حماية على الشاشة من نوع Corning Gorilla Glass 5 لحمايتها من الخدوش والصدمات .

أحدث وأرخص ساعات سمارت من شاومي.. الحق اشتريها في العيد

بسعر مناسب جدا.. هواوي تطلق أحدث هاتف لها بكاميرا 48 ميجابكسل

ويأتي موبايل شاومي الجديد بمعالج كوالكم Snapdragon 660 ثماني النواة يعمل بتردد 2.2 جيجا هرتز لـ 4 أنوية من نوع Kryo 260 والاربعة الاخرين يعملوا بتردد 1.8 جيجا هرتز من نفس النوع Kryo 260 , مع معالج رسومي Adreno 512 , لا شك ان الهاتف سيقدم الأداء الأفضل في هذه الفئة السعرية كسابقة Xiaomi Mi A1 ، وبثلاث نسخ , الأولى بمساحة 32 جيجا مع 4 جيجا رام والثانية 64 جيجا مع 4 جيجا رام و نسخة أخرى أعلى من الهاتف بمساحة تخزين 128 جيجا مع 6 جيجا رام .

 

ويقدم هاتف Xiaomi Mi A2 الكاميرا الخلفية مزدوجة 12+20 ميجا بيكسل , الرئيسية 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/1.75 بمستشعر من سوني IMX486 والكاميرا الثانوية 20 ميجا بيكسل بمستشعر IMX376 بفتحة عدسة f/1.75 مع دعم للذكاء الاصطناعي لتجميل الوجه للحصول على افضل صور بأفضل الوان وجودة كما تساعد الكاميرا الثانوية في الحصول على صور افضل في الإضاءة الضعيفة وتدعم الكاميرا وضع البورتريه لعزل الخلفية , كما يوجد فلاش LED وتدعم الكاميرا تصوير فيديوهات 4k .

 

والكاميرا الامامية السيلفي 20 ميجا بيكسل بمستشعر سوني IMX376 بفتحة عدسة f/2.2 وتدعم الذكاء الاصطناعي أيضا مع فلاش خفيف Soft LED , كاميرا جديدة مع مستشعر جديد من سوني مع دعم للذكاء الاصطناعي في هاتف من شاومي سيقدم لك الخيار الأفضل باقل سعر للحصول على افضل صور سيلفي وبالطبع تدعم العزل .

Xiaomi Xiaomi Mi A2 مواصفات هاتف Xiaomi Mi A2 sharafdg هاتف شاومي تخفيضات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتقان الجماهير.. الزمالك يحذر والأهلي يطرح حلا والوزارة تدعو لعدم التعصب

رقم صادم.. إعلان عاجل من إدارة الكوارث التركية بشأن نشاط الزلازل

اللجوء للمحاكم المدنية| لجنة الانضباط تنصف الأهلي.. ورد صادم من وزارة الرياضة

حتدفع حتدفع |رساله غاضبة من نجم الزمالك لـ كهربا

عاجل .. الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بالسوبر الأفريقي لليد ويتأهل للسوبر جلوب

مرتضى منصور يعلن عن اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك

هتك عرض رجل أعمال وتصويره فيلم إباحي له قبل قتله.. نص التحريات

أوامر كولر|الخطيب ينهي صفقة "خليفة" أفشة.. ورحيل نجم الفريق إلى هذا النادي

موضوعات متعلقة

نفس شكل iPhone.. أحدث موبايل Realme بـ 4000 جنيه فقط

مفاجأة لمحبي لعبة Saints Row

سيمحو iPhone.. تسريبات تكشف عن مواصفات خيالية لهاتف Google Pixel القادم

حقيقة إصدار Senua’s Saga: Hellblade 2 هذا العام

نوكيا تطلق موبايل قوي جدا بسعر مناسب للطبقة المتوسطة

خصم 46% على تحفة أوبو Reno 6

عرض اليوم الواحد.. موبايل iPhone 14 بـ 24 ألف جنيه

لأداء سريع .. إزاي تفضي مساحة على موبايلك

ترشيحاتنا

بعد عودة سوريا للجامعة العربية..الأسد يجري اتصالا هاتفيا بـ محمد بن زايد

محدش لاقيه| القصة الكاملة لاختفاء لاعب إنبي وحكاية آخر ظهور له

نهال عنبر: تعاقد نقابة المهن التمثيلية مع شركة خاصة لتنظيم جنازات الفنانين

سيراميكا كليوباترا يهزم دكرنس 5-0 ويتأهل لدور الـ16 في كأس مصر

عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية

طوكيو وسيول تحاولان دفن أحقادهما التاريخية في أول زيارة لزعيم ياباني منذ عقد|تقرير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموسيقى والارتقاء بالمجتمع .. ندوة ثقافية بدار الكتب في طنطا

عادة نفعلها تحول العسل لمادة سامة ومسرطنة | اكتشفها

سر إغماءة محمود متولي في السوبر.. هل ابتلع اللاعب لسانه وحقيقة لحاقه بمباراة الترجي

الآلاف في الشوارع.. استمرار الاحتفال بتتويج تشارلز ملكا لـ بريطانيا |بث مباشر

فيديو

عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية

بيان عاجل من التموين حول سعر الخبز المدعم بعد زيادة السولار

برنامج شهير سبب المشكلة..تفاصيل جديدة يكشف عنها حما حسن شاكوش حول الأزمة

فيفي عبده ترقص مع عمرو دياب .. وقُبلة تثير الجدل "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ