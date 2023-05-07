عرض اليوم.. خصم 62% على موبايل شاومي جديد ورائع

بعد انتهاء عيد الفطر المبارك تستمر مواقع البيع أونلاين في تقديم تخفيضات هائلة، تدفعك حقا إلى الشراء، ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا، خصم على هاتف شاومي Xaiomi MI A2 الذي تم إطلاقه حديثا، ويحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة.

ولحسن الحظ يقدم موقع Sharafdg الإماراتي، خصما رائعا على هاتف شاومي Xaiomi MI A2 بقيمة 62% ليصل سعره النهائي بعد التخفيض إلى 349 درهما إماراتيا.

عرض الأحد..خصم 62% على موبايل شاومي جديد ورائع

مواصفات هاتف Xiaomi Mi A2

يدعم هاتف Xiaomi Mi A2 الاتصال بشبكات الجيل الرابع ويدعم شريحتي اتصال من نوع Nano ، ويزن 166 جرام مع سُمك 7.3 مم مع تصميم من المعدن بالكامل .

ويأني هاتف Xiaomi Mi A2 بشاشة 5.99 بوصة من نوع LTPS IPS LCD بالأبعاد الجديدة 18:9 وبدون نوتش و الشاشة بأطراف قليلة من الأعلى والاسفل مع دقة Full HD+ وكثافة بيكسلات 403 بيكسل لكل بوصة يعطي انطباع جيد عن أداء مميز للشاشة كما يوجد طبقة حماية على الشاشة من نوع Corning Gorilla Glass 5 لحمايتها من الخدوش والصدمات .

ويأتي موبايل شاومي الجديد بمعالج كوالكم Snapdragon 660 ثماني النواة يعمل بتردد 2.2 جيجا هرتز لـ 4 أنوية من نوع Kryo 260 والاربعة الاخرين يعملوا بتردد 1.8 جيجا هرتز من نفس النوع Kryo 260 , مع معالج رسومي Adreno 512 , لا شك ان الهاتف سيقدم الأداء الأفضل في هذه الفئة السعرية كسابقة Xiaomi Mi A1 ، وبثلاث نسخ , الأولى بمساحة 32 جيجا مع 4 جيجا رام والثانية 64 جيجا مع 4 جيجا رام و نسخة أخرى أعلى من الهاتف بمساحة تخزين 128 جيجا مع 6 جيجا رام .

ويقدم هاتف Xiaomi Mi A2 الكاميرا الخلفية مزدوجة 12+20 ميجا بيكسل , الرئيسية 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/1.75 بمستشعر من سوني IMX486 والكاميرا الثانوية 20 ميجا بيكسل بمستشعر IMX376 بفتحة عدسة f/1.75 مع دعم للذكاء الاصطناعي لتجميل الوجه للحصول على افضل صور بأفضل الوان وجودة كما تساعد الكاميرا الثانوية في الحصول على صور افضل في الإضاءة الضعيفة وتدعم الكاميرا وضع البورتريه لعزل الخلفية , كما يوجد فلاش LED وتدعم الكاميرا تصوير فيديوهات 4k .

والكاميرا الامامية السيلفي 20 ميجا بيكسل بمستشعر سوني IMX376 بفتحة عدسة f/2.2 وتدعم الذكاء الاصطناعي أيضا مع فلاش خفيف Soft LED , كاميرا جديدة مع مستشعر جديد من سوني مع دعم للذكاء الاصطناعي في هاتف من شاومي سيقدم لك الخيار الأفضل باقل سعر للحصول على افضل صور سيلفي وبالطبع تدعم العزل .