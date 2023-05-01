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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر مناسب جدا.. هواوي تطلق أحدث هاتف لها بكاميرا 48 ميجابكسل

بسعر مناسب جدا..هواوي
بسعر مناسب جدا..هواوي تطلق أحدث هاتف لها بكاميرا 48 ميجابكسل

كشفت شركة هواوي Huawei  عن هواتف Nova 11 و Nova 11 Pro و Nova 11 Ultra في السوق الصينية، الآن ، أصبح طراز Nova الجديد المسمى Huawei Nova 11i رسميًا في جنوب إفريقيا. جدير بالذكر أنه تدعم طرز Nova 11 المتوفرة في الصين اتصال 5G ، في حين أن Nova 11i هو جهاز 4G LTE.

 

مواصفات هاتف Huawei Nova 11i 

واحدة من أبرز ميزات Huawei Nova 11i هي شاشة نوع LCD بقياس 6.8 بوصة بجودة عرض FHD + بدقة 2388 × 1080 بكسل ، ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز ، ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 270 هرتز.  

ويتم تشغيل الهاتف الذكي بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية Snapdragon 680 ويحتوي على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و تبلغ سعة تخزين هاتف Nova 11i قدر 120 جيجا بايت ، والتي يمكن توسيعها باستخدام فتحة بطاقة microSD.  كما أنه مزود أيضًا ببطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع 40 وات.

يحتوي هاتف Huawei Nova 11i على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو ، وكاميرا مزدوجة في الخلف مع مستشعر أساسي بدقة 48 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.  

يأتي الهاتف من خلال مكبرات الصوت الخارجية الخاصة به ، حيث يوفر زيادة في مستوى الصوت تصل إلى 88 ديسيبل وتقنية الصوت Histen 8.1.

يعمل هاتف Huawei Nova 11i على أحدث إصدار من EMUI 13 ، والذي يعتمد على نظام Android.  يأتي الجهاز مزودًا بميزات أخرى ، مثل بطاقة SIM واحدة ، و 4G VoLTE ، و Wi-Fi 802.11ac ، و Bluetooth 5.0 ، و GPS ، و NFC ، ومنفذ USB-C ، وفتح الوجه ، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع.  أخيرًا ، يبلغ مقاس Nova 11i 164.6 × 75.55 × 8.55 ملم ويزن 193 جرامًا.

سعر وتوافر Huawei Nova 11i
 

يقال إن سعر Huawei Nova 11i يبلغ حوالي 320 دولارًا.  و يأتي بلونين ، مثل الأسود و الأخضر.

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