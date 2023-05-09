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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض على هاتف رائع من أوبو بسعر 3500 جنيه فقط

عرض على هاتف رائع
عرض على هاتف رائع من أوبو بسعر 3500 جنيه فقط

بعد انتهاء عيد الفطر المبارك تستمر مواقع البيع أونلاين في تقديم تخفيضات هائلة تدفعك حقا على شراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على هاتف أوبو OPPO  A17K ويحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة.

 

ولحسن الحظ يقدم موقع نون Noon السعودية خصم رائع على هاتف أوبو OPPO A17K  ليصل سعره بعد الخصم إلى 423 ريال سعودي أي ما يعادل 3500 جنيه مصري تقريبا.

عرض على هاتف رائع من أوبو بسعر 3500 جنيه فقط

مواصفات هاتف أوبو OPPO A17K

 

يأتي هاتف OPPO A17k بشاشة قياس 6.56 بوصة بجودة عرض HD + ، ويوفر معدل تحديث 60 هرتز وذروة سطوع تبلغ 600 شمعة، كما يوجد قارئ  لبصمات الأصابع مثبت على الجانب مضمن في زر الباور، كما أن  الجهاز مقاوم للماء عبر معيار IPX4.

يحتوي هاتف OPPO A17k على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل. وهناك العديد من الميزات المتعلقة بالكاميرا بالهاتف.

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يعمل هاتف OPPO A17k بمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية نوع Helio G35، الذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 3 جيجا بايت مع ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية بسعة 4 جيجا بايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجا قابلة للتوسعة حتى 1 تيرابايت عبر فتحة بطاقة microSD.  

ويحتوي هاتف OPPO A17k على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة،  يعمل بواجهة مستخدم ColorOS 12.1 المستندة إلى نظام تشغيل Android 12 .

OPPO OPPO A17k هاتف أوبو OPPO أوبو Noon نون

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