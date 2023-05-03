بعد انتهاء عيد الفطر المبارك تستمر مواقع البيع أونلاين في تقديم تخفيضات هائلة تدفعك حقا على شراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على هاتف Oppo Reno 6 lite الذي يحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة.

ولحسن الحظ يقدم موقع Sharafdg الإمارات خصم رائع على هاتف أوبو Oppo Reno 6 lite بقيمة 46% ليصل سعره بعد الخصم إلى 699 درهم إماراتي (أي ما يعادل 5900 جنيه مصري).

خصم 46% على تحفة أوبو Reno 6

مواصفات هاتف Oppo Reno 6 Lite

يأتى هاتف أوبو Oppo Reno6 Lite بشاشة من نوع AMOLED ، بقياس 6.43 بوصة، بجودة عرض+ Full HD، وبدقة X 1080 × 2400، ومعدل تحديث 90 هرتز، ونوتش في أعلى يسارالشاشة للكاميرا الأمامية.

يعمل هاتف أوبو Oppo Reno6 Lite بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية نوع Snapdragon 662 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x بسعة 6 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.1 بسعة 128 جيجا بايت.

ويقدم هاتف أوبو Oppo Reno6 Lite بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 48 ميجا بكسل، وكاميرا فائقة الإتساع ultrawide بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجا بكسل، مع تصوير الفيديو بدقة 1080 بمعدل 30 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 16 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف أوبو Oppo Reno6 Lite على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير فى الساعة، ويدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات.