عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 46% على تحفة أوبو Reno 6

خصم 46% على تحفة
خصم 46% على تحفة أوبو Reno 6

بعد انتهاء عيد الفطر المبارك تستمر مواقع البيع أونلاين في تقديم تخفيضات هائلة تدفعك حقا على شراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على هاتف Oppo Reno 6  lite الذي يحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة.

 

ولحسن الحظ يقدم موقع Sharafdg الإمارات خصم رائع على هاتف أوبو Oppo Reno 6 lite بقيمة 46% ليصل سعره بعد الخصم إلى 699 درهم إماراتي (أي ما يعادل 5900 جنيه مصري).

خصم 46% على تحفة أوبو Reno 6

مواصفات هاتف Oppo Reno 6 Lite

 

يأتى هاتف أوبو Oppo Reno6 Lite  بشاشة من نوع AMOLED ، بقياس 6.43 بوصة، بجودة عرض+ Full HD، وبدقة X 1080 × 2400، ومعدل تحديث 90 هرتز، ونوتش في أعلى يسارالشاشة للكاميرا الأمامية.

يعمل هاتف أوبو Oppo Reno6 Lite بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية نوع Snapdragon 662 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x بسعة 6 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.1 بسعة 128 جيجا بايت.

بسعر 2200 جنيه فقط.. خصم 56% على موبايل رائع من أوبو Oppo

شهر العطاء..عرض على موبايل سامسونج جديد بـ 2700 جنيه

ويقدم هاتف أوبو Oppo Reno6 Lite بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 48 ميجا بكسل، وكاميرا فائقة الإتساع ultrawide بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجا بكسل، مع تصوير الفيديو بدقة 1080 بمعدل 30 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 16 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف أوبو Oppo Reno6 Lite على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير فى الساعة، ويدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات.

OPPO أوبو Oppo Reno Oppo Reno 6 Lite مواصفات هاتف Oppo Reno 6 Lite

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملايين بالجملة مهربة خارج البلاد.. ننشر اعترافات سوري في واقعة النقد الأجنبي ..خاص

وزير التعليم : امتحانات الثانوية العامة "أوبن بوك" والتصحيح إلكتروني

قضية كبرى.. نجم الزمالك السابق يزف بشرى للجماهير عقب الانسحاب من السوبر

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

امتحانات الثانوية العامة.. بث مباشر لـ مؤتمر وزير التربية والتعليم بعد قليل عبر هذا الرابط

الخطيب ومرتضى منصور ورموز الرياضة والفن في الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني|صور

دخول فنان مصري شهير الرعاية.. اعرف الأسباب الكاملة لجلطة المخ

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

موضوعات متعلقة

إلحقه قبل ما يخلص.. أحدث موبايل Realme بأقل من 7500 جنيه

تسريبات تكشف أحدث هاتف هواوي بكاميرا تتفوق على آيفون

مستريح الإنترنت..أحدث طرق النصب.. القبض على صاحب تطبيق يوهم الناس بربح الملايين

أفضل تطبيقات تشغيل الأغاني بدون نت على موبايلك

بسعر 6000 جنيه.. أحدث موبايلات Honor و Huawei بإمكانيات خيالية

أقوى عروض الثلاثاء على هاتفي iPhone 13 و 14

بسعر 2200 جنيه فقط.. خصم 56% على موبايل رائع من أوبو Oppo

عرض الثلاثاء.. خصم أكثر من 6000 جنيه على أسطورة سامسونج S23 Ultra

ترشيحاتنا

انتصار روسي.. رئيس مجموعة فاجنر يعلن اقتراب سقوط باخموت

زوجته أهانت الملكة.. ترامب ينتقد دعوة الأمير هاري لحفل تتويج تشارلز

تراجع شدد لـ الدولار بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة

أسعار أوبل موكا الجديدة بالسوق المصري | صور

نوكيا تطلق موبايل قوي جدا بسعر مناسب للطبقة المتوسطة

بمشاركة حجازي وحامد .. الاتحاد يخسر من التعاون في الدوري السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير ..٣ أطعمة تسخينها في الميكروويف يسبب السرطان

أصابت مشاهير كتير شباب.. كيف تحمى نفسك من جلطة المخ

بـ 3 أيادي .. تفاصيل حالة طفل غريبة فى الهند

دخول فنان مصري شهير الرعاية.. اعرف الأسباب الكاملة لجلطة المخ

فيديو

تطور خطير.. كيف استهدفت أوكرانيا قتل بوتين ورد الكرملين

ضبط لحوم فاسدة في الجيزة | ما القصة ؟

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز | الحكومة ترد .. فيديو

أسعار الفراخ راجعة زي زمان | موعد الانخفاض ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ