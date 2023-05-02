بسعر 2200 جنيه فقط.. خصم 56% على موبايل رائع من أوبو Oppo

بعد انتهاء عيد الفطر المبارك تستمر مواقع البيع أونلاين في تقديم تخفيضات هائلة تدفعك حقا على شراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على هاتف Oppo F5 الذي يحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة.

ولحسن الحظ يقدم موقع نون الإمارات Noon خصم رائع على هاتف أوبو Oppo F5 بقيمة 56% ليصل سعره بعد الخصم إلى 261.50 درهم إماراتي (أي ما يعادل 2200 جنيه مصري).

بسعر 2200 جنيه فقط..خصم 56% على موبايل رائع أوبو Oppo

أبرز مميزات ومواصفات Oppo F5

يتميز أوبو Oppo F5 بكاميرا أمامية مناسبة جدا لمحبي السيلفي والشبكات الاجتماعية، هذا بالإضافة إلى تصميمه الذي يحمل شاشة بأقل حواف ممكنة، فضلا عن سعره الذي يجعله من أفضل الهواتف المتوفرة في فئته السعرية ودعم

ميزة التعرف على الوجه لتأمين الهاتف.

ويأتي Oppo F5 بتصميم من البلاستيك عالي الجودة مع خطوط هوائي شبيهة بالموجودة في آيفون 7 وحواف منحنية من جميع الأطراف ووجود مستشعر لبصمات الأصابع أسفل الكاميرا الخلفية، لكن أبرز ما يميز التصميم وجود شاشة كبيرة بأقل حواف ممكنة، وفيما يبلغ سُمك الهاتف 7.5 ميلليمتر، يبلغ وزنه 152 جراما، وهو ما يجعله نحيفا وخفيف الوزن، وذلك مع وجود منفذ السماعات التقليدي بمقاس 3.5 ميلليمتر، ويتوفر اوبو F5 باللون الأسود واللون الذهبي واللون الأحمر.

ويحمل Oppo F5 شاشة LTPS IPS قياسها 6 بوصة بدقة +FHD أو 2160×1080 بكسل بكثافة 402 بكسل لكل بوصة مغطاة بطبقة من زجاج Gorilla 5 للحماية الشديدة من الخدوش والصدمات، ويعمل Oppo F5 بمعالج MT6763T (Helio P2) ثماني النواة مع ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت، ويأتي الهاتف مزودا بمساحة تخزين داخلية سعتها 32 أو 64 جيجابايت.

ويدعم Oppo F5 زيادة المساحة التخزينية من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية microSD حتى 128 جيجابايت مع دعم تشغيل شريحتين SIM “خطين” في نفس الوقت، كما يدعم الهاتف تقنية واي فاي وشبكات الجيل الرابع للمحمول 4G وتقنية بلوتوث 4.2 لكنه لا يدعم تقنية NFC، وزودت اوبو هاتفها الجديد ببطارية سعتها 3200 ميللي أمبير/ساعة مع دعم ميزة الشحن السريع.

وزودت أوبو هاتفها Oppo F5 بكاميرا أمامية بدقة أكبر من الكاميرا الخلفية، حيث يحمل الهاتف كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل بقتحة عدسة f/2.0، وذلك مع دعم ميزة تجميل الوجه اعتمادا على تقنيات الذكاء الصناعي وهو ما يوفر أفضل صور سيلفي ممكنة للمستخدم، بالإضافة لدعم ميزة التعرف على الوجه، ورغم عدم وجود كاميرتين، إلا أن أوبو F5 يدعم وضع “البورتريه” أو تطبيق تأثير “البوكيه”، وهي الميزة التي تتيح للمستخدم عزل الوجه عن الخلفية في الصور، كما زودت الشركة الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.8 مع وجود فلاش LED ودعم ميزة التركيز التلقائي ودعم HDR.