تخفيض رائع من أوبو.. خصم 31% على موبايل OPPO Reno 8 5G

سعر مواصفات جوال OPPO Reno 8 5G، أحدث هاتف من أوبو يحصل على خصم رائع على أحد مواقع التجارة الإلكترونية، والتي تقدم باستمرار عروض مغرية على الهواتف الذكية الرائدة، وطرحها مع تخفيضات مذهلة، لمنح فرصة للحصول على جهاز رائع مقابل سعر أقل.

خصم رائع على جوال OPPO Reno 8 5G

ويتوفر هاتف أوبو OPPO Reno 8 5G، مقابل خصم كبير يقدر بـ 31% على أحد مواقع التجارة الإلكترونية في الهند.

ويتوفر جوال OPPO Reno 8 5G من أوبو، بسعة 8 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G، باللون الأبيض المتدرج، في الهند، مقابل سعر 26.999 روبية هندية، بدلا من 38.999 روبية هندية.

خصم رائع على جوال OPPO Reno 8 5G

مواصفات جوال أوبو OPPO Reno 8 5G

يتميز جوال أوبو OPPO Reno 8 5G، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.4 بوصة، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وكما تدعم الشاشة معمارية HDR10+، ومحمية بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5.

خصم رائع على جوال OPPO Reno 8 5G

جاء جوال أوبو OPPO Reno 8 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

خصم رائع على جوال OPPO Reno 8 5G

يعمل جوال أوبو OPPO Reno 8 5G، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 1300، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت غير قابلة للتوسعة.

يحتوى جوال أوبو OPPO Reno 8 5G، على بطارية بقوة 4500 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80 وات، والتي يمكن شحنها بالكامل في غصون 28 دقيقة.