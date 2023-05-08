تسريبات تكشف عن تحفة جديدة من موبايلات Oppo للفئة المتوسطة

كشفت أحدث التسريبات عن هاتف أوبو Oppo A98 5G ، حيث حصل على شهادات متعددة وآخرها تسريب ضخم للمواصفات.

الآن يمكننا إلقاء نظرة أفضل على الجهاز القادم مع صور مسربة عالية الدقة. الهاتف مصور بلونين - أزرق وأسود ، بتصميم مميز في الخلف ، أسفل جزيرة الكاميرا.

وفقًا للتسريب السابق ، سيكون لدى هاتف Oppo A98 5G شاشة من نوع LCD بقياس 6.72 بوصة عالية الدقة مع معدل تحديث يبلغ + 120 هرتز.

وسيعمل هاتف Oppo A98 5G بمعالج من شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 695 ، مقترنًا بـ 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 256 جيجابايت من ذاكرة التخزين.

تشتمل ورقة المواصفات أيضًا في هاتف Oppo A98 5G كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل ، جنبًا إلى جنب مع كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ووحدة عمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور سيلفي ومكالمات فيديو بدقة 32 ميجابكسل في فتحة مثقوبة.

ويحتوي هاتف Oppo A98 5G على بطارية سعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 67 واط ، وسيعمل بنظام Android 13 مع واجهة المستخدم ColorOS.

ما زلنا لا نملك أي معلومات عن الأسعار والتوافر ، ولكننا سنبقيك على اطلاع مع ظهور التفاصيل.