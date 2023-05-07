موبايل أندرويد بأقل من 4000 جنيه

تم الكشف عن ZTE Yuanhang 40 في الصين. أطلقت ZTE نموذجًا مشابهًا في Yuanhang 40 Pro + الذي تم إصداره في أكتوبر 2022 ، مع إصدار Starry Sky في ديسمبر.

سعر ومواصفات هاتف ZTE Yuanhang 40

يعمل هاتف ZTE Yuanhang 40 بواسطة معالج UNISOC T760 ، ويحتوي على شاشة نوع LCD بقياس 6.52 بوصة ، ودقة عرض 1600 × 760 بكسل ، ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز. تتميز شاشة LCD بتغطية ألوان بنسبة 83٪ من التدرج اللوني NTSC ولديها شهادة حماية العين للضوء الأزرق المنخفض، ويتميز الهاتف بتصميم مميز مع شاشة بها نوتش والكاميرا الخلفية ذات الحلقة النجمية.

يركز معالج UNISOC الخاص بـ Yuanhang 40 على الاستهلاك المنخفض للطاقة ويستخدم تقنية المعالجة EUV. يبلغ الحد الأقصى لتردد النواة الكبيرة 2.2 جيجا هرتز ويدمج وحدة معالجة الرسومات ARM MALI G57.

يقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت بالإضافة إلى سعة تخزين تبلغ 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت. يوجد أيضًا خيار 6 جيجابايت + 128 جيجابايت.

يقدم هاتف ZTE الجديد كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل. الجهاز مزود ببطارية سعة 4000 مللي أمبير مع دعم الشحن بقوة 10 وات، ويعمل بواجهة المستخدم MyOS13 ونظام التشغيل Android 13.

يبدأ سعر هاتف ZTE Yuanhang 40 من سعر 130 دولار أي ما يعادل أقل من 4000 جنيه مصري.