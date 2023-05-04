نفس شكل iPhone.. أحدث موبايل Realme بـ 4000 جنيه فقط

يعد هاتف ريلمي Realme Narzo N55 هاتف 4G من الهواتف المتميزة، حيث يتميز بشاشة IPS LCD بقياس 6.72 بوصة 90 هرتز وبجودة عرض FHD + ، ومعالج Helio G88 وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 33 وات يشحن من 0-50٪ في 29 دقيقة.

كما يعد هاتف Realme Narzo N55 ثاني هاتف لريلمي يدعم Mini Capsule، الشبيهة لـ Dynamic island في هواتف iPhone 14 Pro و Pro Max.

ولحسن الحظ يتوفر عرض على هاتف Realme Narzo N55 بسعر مخفض ليصل سعره النهائي بعد الخصم إلى 11 ألف روبية هندية أي ما يعادل 4000 جنيه مصري.

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مواصفات هاتف Realme Narzo N55

يتميز هاتف ريلمي Narzo N55، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.72 بوصة، وبجودة عرض FHD+، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

يقدم هاتف Realme Narzo N55 كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو ، و كاميرا مزدوجة خلفية رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، مع مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

يأتي هاتف Realme Narzo N55 مع معالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية من نوع Helio G88. كما يأتي الهاتف مع 4 جيجا بايت / 6 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR4x و 64 جيجا بايت / 128 جيجا بايت لذاكرة التخزين الداخلية نوع eMMC 5.1.

ويتميز هاتف Realme Narzo N55 ببطارية سعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 33 وات.