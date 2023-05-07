تخفيض تاريخي من سامسونج.. خصم 57% على كينج الفلاجشيب S21

أطلقت شركة Samsung India هذا الصيف "Fab Grab Fest" في 1 مايو مع بعض العروض الحصرية ، والآن أصبح مهرجان التسوق على قدم وساق. لدى الشركة أجهزة تلفزيون وأجهزة معروضة ، وبالطبع العديد من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والملحقات ، وهي الأشياء التي نهتم بها.

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مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy S21 FE

جاء هاتف سامسونج Galaxy S21 FE 5G بشاشة قياس 6.4 بوصة من نوع OLED مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز في الثانية، ودقة 1080 بكسل مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع حماية Corning Gorilla Glass Victus ، وتصنيف IP68 لمقاومة المياه والغبار.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy S21 FE 5G كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بمستشعر دقة 12 ميجا بيكسل مع OIS وفتحة عدسة f / 1.8 ، وكاميرا فائقة الاتساع دقة 12 ميجا بيكسل ، مع كاميرا مقربة 8 ميجا بيكسل، مع تقريب بصرى 3x ، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجا بيكسل .



ويعمل هاتف سامسونج Galaxy S21 FE 5G بمعالج من نوع Snapdragon Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي 6 و8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy S21 FE 5G بمعالج من نوع Snapdragon Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي 6 و8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت.



ويحتوى هاتف سامسونج Galaxy S21 FE 5G على بطارية 4500 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط للشحن السلكي و15 واط للشحن اللاسلكي ، ونظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 13 ، واجهة المستخدم للسوفت وير One UI 5.