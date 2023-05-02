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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض الثلاثاء.. خصم أكثر من 6000 جنيه على أسطورة سامسونج S23 Ultra

بعد انتهاء عيد الفطر المبارك تستمر مواقع البيع أونلاين في تقديم تخفيضات هائلة تدفعك حقا على الشراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على هاتف سامسونج أسطورة الفلاجشيب Samsung Galaxy S23 Ultra الذي يحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة.

 

ولحسن الحظ يقدم موقع أمازون الولايات المتحدة الأمريكية خصم رائع على هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra بقيمة 200 دولار أي أكثر من 6000 جنيه مصري ليصل سعره النهائي بعد التخفيض إلى 1000 دولار أمريكي.

عرض الثلاثاء..خصم أكثر من 6000 جنيه على أسطورة سامسونج S23 Ultra

مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy S23 Ultra

 

يتميز هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X، بقياس 6.8  بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ودقة عرض 1440 x 3088 بيكسل ، وميزة HDR10+ ، وذروة سطوع 1750  شمعة في المتر المربع، مع وجود طبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus 2.

 

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra بأحدث نظام تشغيل Android 13 ، وواجهة المستخدم One UI 5.1، ويعمل الهاتف بأحدث ,وأسرع معالج ثماني النواة لشركة كوالكوم الأمريكية نوع Snapdragon 8 Gen 2 بدقة تصنيع 4 نانومتر، مع معالج رسوميات قوي  للجرافيكس يعطي متعة للألعاب  Adreno 740 بسرعة 41% عن الماضي.  

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ويأتي هاتف سامسونج الفلاجشيب مقترنا بسعتين لذاكرة وصول عشوائي رام 8 أو 12 جيجابايت، و3 سعات لذاكرة تخزين داخلية 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

 

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra، عدد 4 كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7 ، وكاميرا بيريسكوب تليفوتو 10x بدقة 10 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/4.9، وكاميرا تليفوتو 3x بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 ، وكاميرا Ultrawide  بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 . بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 12 ميجابكسل. ووعدت سامسونج أنه أفضل كاميرا تم تقديمها حتى الآن بسبب تجميع البكسلات و قدرتها على التصوير في الليل بامتياز، بالإضافة إلى قدرتها على التقاط أفضل التفاصيل حتى صور الخلفية.

 

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra، على بطارية بقوة 5000 ميلي أمبير، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقوة 45 وات، وشحن لاسلكي بقدرة 10 وات، ويدعم الهاتف الاتصال بشبكات Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e و 5G  .

سامسونج Galaxy S23 Ultra مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy S23 Ultra Samsung Samsung Galaxy S23 Ultra

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