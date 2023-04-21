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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 64 ميجابيكسل.. Realme تطرح هاتف جديد من الفئة المتوسطة

Realme 11 5G
Realme 11 5G

تستعد شركة تصنيع الهواتف الصينية "ريلمي"  Realme ، لإطلاق سلسلتها الجديدة التي تحمل اسم تجاري Realme 11 الشهر المقبل في الصين. 

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني، من المتوقع أن تتضمن كل من طرازات Realme 11 5G و 11 Pro و 11 Pro Plus. بالإضافة إلى ذلك ، قد يتم الإعلان عن Realme 11 4G الداعم حتى شبكات الجيل الرابع جنبًا إلى جنب مع هذه الأجهزة. في حين أن الشركة لم تؤكد بعد تاريخ الإعلان الرسمي بشكل محدد ونهائي، فقد تم رصد طرازين من هواتف Realme الذكية على موقع مكتب المعايير الهندية (BIS).

مواصفات Realme 11 5G

ينتمي هاتف Realme 11 5G الذكي إلى فئة الهواتف متوسطة المدى المتوقعة من العلامة التجارية، وتم رصده أيضا على موقع الشهادة BIS. 

Realme 11 5G

تم رصد Realme 11 5G على موقع BIS ويحمل هناك رقم الطراز RMX3751. ومعه جهاز آخر من Realme يحمل رقم الطراز RMX3750 وحاصل على شهادة BIS ، لكن اسم الهاتف لا يزال غير معروف.

في الآونة الأخيرة ، تم رصد 11 5G على موقع اعتماد الشهادات من TENAA أيضًا، كشفت القائمة عن لغة تصميم الهاتف الذي يبدو مشابهًا لـ طرازات 11 Pro و 11 Pro + 5G، مع جزيرة كاميرات ضخمة في الخلفية على شكل دائري، وعدستين مع وحدة فلاش LED. ولكن من غير الواضح إمكانيات الكاميرات

وفقا لموقع mysmartprice التقني، يأتي realme 11 مع معالج ميدياتك شريحة Dimensity 900 MT6877 بدقة تصنيع 6 نانو، ثماني النوى مع تردد ميقاتي أقصى 2.4 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات جرافيك Mali-G68 MC4 وذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت رام ومساحة تخزين 128 جيجابايت روم، يمكن زيادتها عبر بطاقة microSD لتصل إلى 1 تيرابايت.

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يأتي ريلمي 11 مع شاشة عرض AMOLED مقاس 6.6 بوصة، بدقة قياس 1080 في 2400 بيكسل مع كثافة بيكسلات 399 نقطة لكل بوصة، وداعم لـ 16 مليار لون.

بالنسبة للكاميرا توجد وحدة كاميرات خلفية ثلاثية، المستشعر الرئيسي بدقة 64 ميجابيكسل وهناك كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا للعمق بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا سيلفي 16 ميجابيكسل.

يحزم الجهاز  ريلمي  11 بطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة لا يمكن إزالتها مع نظام تشغيل أندرويد 12 ثنائي شريحة الاتصال يدعم شبكات الجيل الخامس.

ريلمي Realme Realme 11 ميدياتك Dimensity بطارية

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