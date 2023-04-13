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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بأحدث مزايا آيفون 14.. ريلمي تطلق رسميا هاتف Realme Narzo N55

Realme Narzo N55
Realme Narzo N55

أعلنت شركة ريلمي Realme الصينية لصناعة الهواتف الذكية، رسميا، عن هاتفها الذكي Realme Narzo N55، وهو يعد ثاني أجهزة الشركة التي تدعم ميزة Mini Capsule، المشابهة لخاصية الجزيرة التفاعلية الجديدة Dynamic island في هواتف آيفون 14 برو.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كانت شركة ريلمي قد قدمت هاتف Realme C55، خلال الشهر الماضي، والذي يتميز بكبسولة صغيرة أعلى منتصف الشاشة تشبه جزيرة ديناميكية الخاصة بهواتف آيفون 14 من آبل.

 

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سعر ومواصفات هاتف Realme Narzo N55

ومن المتوقع أن تعمل الكبسولة الصغيرة في هاتف Realme Narzo N55 بنفس الطريقة التي تعمل بها في هاتف ريلمي C55، حيث يمكنها عرض حالة البطارية واستخدام البيانات وعدد الخطوات، ومع ذلك، لن تتوفر الوظيفتان الأخيرتان خارج الصندوق على غرار C55 وستصلان لاحقا عبر تحديث OTA.

ووفقا لـ ريلمي، يعمل هاتف Realme Narzo N55 بواجهة المستخدم الجديدة Realme UI 4.0 المستندة إلى نظام التشغيل Android 13، ويتم تشغيله بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G88.

Realme Narzo N55

ويأتي معالج الهاتف مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، القابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقة الذاكرة الخارجية microSD، لتوسيع التخزين حتى ما يصل إلى 1 تيرابايت.

ويتميز هاتف ريلمي Narzo N55، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.72 بوصة، وبجودة عرض FHD+، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتميز هاتف Realme Narzo N55، بإعداد مزدوج للكاميرا الخلفية داخل دائرتين كبيرتين، يضم مستشعرا أساسيا بدقة 64 ميجابكسل، مقترن بمستشعر بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الماكرو والعمق، ويحتوي هاتف ريلمي الجديد على كاميرا أمامية مميزة بدقة 8 ميجابكسل.

Realme Narzo N55

وتشتمل بقية ميزات Realme Narzo N55 على ماسح ضوئي مثبت على الجانب، ومكبر صوت UltraBoom مع ضبط صوت Dirac، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملميتر، كما أنه يتميز بمنفذ شحن USB-C ويحزم الهاتف بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات وفقا لمعيار SuperVOOC، والتي يمكنها شحن الهاتف من 0 إلى 50٪ في غصون 29 دقيقة.

ويتوفر هاتف Realme Narzo N55، في لونين هما: الأسود والأزرق، الهاتف الذكي متاحا مقابل سعر يبدأ من 135 دولار (أي ما يعادل 4170 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 4 رام + 64 جيجابايت، وبسعر 160 دولار (أي ما يعادل 4940 جنيه مصري)، لخيار بسعة 6 رام + 128 جيجابايت.

Realme Narzo N55
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