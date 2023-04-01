بمواصفات جبارة وتصميم أنيق .. أحدث هاتف قادم من ريلمي Realme 

تستعد شركة ريلمي الصينية لإطلاق واحد من أفضل هواتفها الذكية المتميزة خلال الأسابيع المقبلة، حيث تعمل على إصدار Realme 11 Pro مع عدد من المواصفات القياسية بالإضافة إلى تصميم مختلف وشبابي.

بحسب موقع Gizmochina فإن هاتف ريلمي Realme 11 Pro قد حصل مؤخرًا على شهادة TENAA، والتي كشفت عن المواصفات الرئيسية الخاصة به حيث سيحصل على شاشة منحنية ووحدة كاميرا دائرية بعيدا عن وحدات الكاميرا المستطيلة السابقة لشركة ريلمي، مما يضيف مظهرًا جديدًا وفريدًا للهاتف.

يأتي هاتف ريلمي Realme 11 Pro بشاشة منحنية مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED ، قياس 6.4 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش على شكل ثقب صغير في أعلى الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية.

ويقدم هاتف ريلمي Realme 11 Pro وحدة كاميرا خلفية دائرية تضم 3 مستشعرات ، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 108 ميجا بيكسل، والثانية تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل، وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 5 ميجا بيكسل، مع فلاش LED ، مع علامة Realme التجارية في الخلف، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

وسيعمل هاتف ريلمي Realme 11 Pro بمعالج من أحدث معالجات Dimensity من شركة MediaTek ميديا تيك، يدعم شبكة الجيل الخامس 5G، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل لـ 8 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من سعة 128 جيجا بايت.

وسيحتوي هاتف ريلمي Realme 11 Pro على بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة بقدرة شحن سريع 65 وات، وبلوتوث Bluetooth 5.2 ومن المرجح أن يتم إطلاق الهاتف في شهر مايو القادم.