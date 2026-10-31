عمرو أديب: الرئيس السيسي أنقذني من الاغتيال.. والناس من حقها تتكلم عن الرئيس القادم

تحدث الإعلامي عمرو أديب عن تجربته خلال فترة حكم جماعة الإخوان، مؤكدًا أن أسماء عدد من الشخصيات كانت مدرجة على قوائم الاغتيال، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذهم من هذا الخطر، على حد تعبيره.

وقال عمرو أديب، خلال حديثه مع الكاتب الصحفي مصطفى بكري ببرنامج «الحكاية» عبر قناة MBC مصر: «مش محتاج تثبتلي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وطني، إحنا نفسنا كانت أسماؤنا موجودة على قوائم الاغتيال، والرئيس السيسي هو اللي أنقذنا من كل ده».

عمرو أديب: سيبوا 120 مليون زهرة تتفتح

وفي سياق آخر، علق عمرو أديب على حالة النقاش التي شهدتها مصر خلال الأسبوع الماضي بشأن الرئيس القادم، معتبرًا أنها كانت مختلفة، بعدما عبّر مواطنون عن آرائهم وطرح كل شخص الاسم الذي يراه مناسبًا لتولي المنصب.

وقال أديب إن المصريين تحدثوا في مختلف القضايا، حتى الموضوعات الحساسة، في أجواء وصفها بأنها شهدت حرية شبه مطلقة، متسائلًا: «هل شفت البلد بتتهز؟ هل حاجة حصلت؟».

وأضاف: «سيبوا 120 مليون زهرة تتفتح، وخلوا الناس تتكلم زي ما هي عاوزة»، مؤكدًا أهمية إتاحة الفرصة أمام المواطنين للتعبير عن آرائهم ومناقشة مختلف القضايا.

عمرو أديب: المصريون من حقهم يتكلموا عن الرئيس القادم

وأشار أديب إلى أن النقاش حول الرئيس القادم شهد مشاركة واسعة من المواطنين، حيث طرح كل شخص رؤيته والاسم الذي يفضله، معتبرًا أن اختلاف الآراء والتعبير عنها لا يعني بالضرورة حدوث اضطراب في الدولة.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن إسرائيل ليست أفضل من مصر، في سياق حديثه عن أهمية إتاحة مساحة أكبر للنقاش والتعبير عن الرأي.