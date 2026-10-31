أساطير التسعينيات يُشعلون ليلة اخترنا لك الإستثنائية بمهرجان الفسطاط .. صور

في ليلةٍ لن تُنسى، أعادت الدورة الثانية من مهرجان الفسطاط عقارب الساعة إلى العصر الذهبي للأغنية المصرية، حيث احتشدت آلاف الجماهير في حديقة تلال الفسطاط - أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط - لتعيش رحلة نوستالجيا فريدة حملت عنوان "اخترنا لك"، جمعت على مسرح واحد أربعة من صنّاع وجدان جيل كامل ..محمد فؤاد، إيهاب توفيق، هشام عباس، وحميد الشاعري.



الليلة الثانية للمهرجان لم تكن مجرد حفل غنائي، بل كانت إعلان ميلاد جديد لأغاني الكاسيت ولكن بتقنيات 2026، ووعدًا تحقق بأن يردد الجمهور أشهر أيقونات التسعينيات في توليفة واحدة.

افتتح النجم إيهاب توفيق الليلة وسط هتافات وحفاوة استثنائية، مقدما باقة من أيقوناته الخالدة "سحراني" و "تترجى فيا" و "على كيفك مين" و "قلبي مش مرتاح له"، قائلا لجمهوره: "وحشتوني جدًا" في لحظة عكست حجم الاشتياق المتبادل.

وتوالت فقرات الحفل التي أشعلها الكابو حميد الشاعري بأغنيته الشهيرة "قشر البندق" و "جلجلي"، قبل أن يصنع الحدث الأبرز في الليلة بتقديمه مفاجأة غنائية مع الفنانة رنا سماحة حيث قدما معًا أغنية "بتحبني" في دويتو أعاد توزيعها بروح التسعينيات العصرية، وسط تصفيق حار.

ولم تتوقف المفاجآت، حيث التقى هشام عباس وحميد الشاعري على المسرح بعد 29 عامًا من صدورها عام 1997، ليقدما دويتو "عيني" و "حلال عليك"، وهي اللحظة التي حولت تلال الفسطاط إلى كورال جماعي واحد يردد كلمات ارتبطت بذاكرة الملايين.

واختتم محمد فؤاد الليلة بوصلة طربية غلب عليها الحماس، مؤكداً أن ما حدث لم يكن حفلاً بل رحلة نوستالجيا استثنائية تعيد جيل التسعينيات الذهبي إلى الواجهة.



ويقام مهرجان الفسطاط في دورته الثانية برئاسة محمد كامل رئيس مجموعة عين للترفيه وشركة باركولوجي المالك الرسمي لحقوق المهرجان، وبرعاية صندوق التنمية الحضارية برئاسة المهندس خالد صديق، و سيلفر سكرين برئاسة محمد الدهشوري.



وأكدت إدارة المهرجان أن الدورة الثانية ليست مجرد امتداد لنجاح الأولى، بل هي نقلة نوعية متكاملة على مستوى الإنتاج والإخراج المسرحي والتجهيزات الصوتية والبصرية لتقديم حفلات عالمية مبهرة تليق بمشروع تلال الفسطاط كأكبر متنفس حضاري وثقافي في قلب القاهرة التاريخية.

ويتولى التنظيم الفني المنتج وليد منصور

ويأتي هذا النجاح استكمالاً لليلة الافتتاح الأسطورية التي أحياها الموسيقار العالمي عمر خيرت ورفعت شعار "كامل العدد"، فيما تستعد الفسطاط لاستقبال ليالٍ أخرى كبرى، منها أمسية لبنانية عالمية مع هبة طوجي وأسامة الرحباني يوم 14 نوفمبر، وحفل ضخم للنجم تامر عاشور يوم 27 نوفمبر.