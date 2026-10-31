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سائق مخمور يدهس أطفالاً خلال فعالية الهالوين في نيويورك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سائق مخمور يدهس أطفالاً خلال فعالية الهالوين في نيويورك

جانب من الحادث
جانب من الحادث
محمود نوفل

ذكرت الشرطة الأمريكية أنه تم توجيه تهمة "الاعتداء بواسطة مركبة" لسائق كان تحت تأثير الكحول، بعد أن انحرفت مركبته نحو الرصيف، مما أدى إلى دهس أطفال وبالغين كانوا يحضرون فعالية للهالوين نظمتها دائرة شرطة نيويورك.

وأفادت مصادر أمنية بأن مايكل مارش، البالغ من العمر 56 عاماً، كان يقود مركبته بينما بلغت نسبة الكحول في دمه 0.26، حين انحرفت شاحنته لتقتحم فعالية "ترانك أور تريت"  -وهي فعالية لتوزيع الحلوى من صناديق السيارات- أمام مركز الشرطة رقم 83، الواقع في شارع "نيكر بوكر" بالقرب من شارع "بليكر" في حي "بوشويك".

ووفقاً لشرطة نيويورك، فقد أصيب ستة أشخاص، وهم: امرأة تبلغ من العمر 31 عاماً وابنتاها (6 و11 عاماً)، وطفل في الثامنة من عمره، وامرأة تبلغ من العمر 74 عاماً، بالإضافة إلى امرأة أخرى تبلغ من العمر 53 عاماً. وقد وُصفت حالة جميع المصابين بالمستقرة.

نيويورك حادث دهس شرطة نيويورك شارع نيكر بوكر أمريكا

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