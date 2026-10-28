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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نيويورك تايمز: البنتاجون أبلغ الكونجرس بارتفاع تكلفة الحرب على إيران إلى 47.1 مليار دولار

نيويورك تايمز: البنتاجون أبلغ الكونجرس بارتفاع تكلفة الحرب على إيران إلى 47.1 مليار دولار
نيويورك تايمز: البنتاجون أبلغ الكونجرس بارتفاع تكلفة الحرب على إيران إلى 47.1 مليار دولار
أ ش أ

 ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون" أبلغت الكونجرس الأمريكي بأن تكلفة الحرب على إيران ارتفعت إلى 47.1 مليار دولار حتى 16 أكتوبر الجاري حيث شكلت القنابل والصواريخ والذخائر الأخرى أكثر من 60% من النفقات.

وأشارت الصحيفة إلى إنه بالرغم من أن الرئيس دونالد ترامب أرجأ استئناف العمليات القتالية الكبيرة، على الأقل في الوقت الراهن، إلا أن البنتاجون تكبد نحو 3.5 مليار دولار من التكاليف الإضافية خلال الأسابيع الستة التي تلت إطلاع البنتاجون للمشرعين في الكونجرس على تقديرات تكاليف الحرب في الشهر الماضي.

وعن أحدث تقديرات التكاليف، وفقًا للصحيفة، أنفق سلاح الجو، على سبيل المثال، 7.6 مليار دولار لتمويل تشغيل عشرات أسراب الطائرات المقاتلة والقاذفات، وأنفقت البحرية الأمريكية 1.5 مليار دولار لنشر أكثر من عشرين سفينة حربية، بما في ذلك عدة حاملات طائرات، كما أنفق الجيش 2.1 مليار دولار لدعم قواته في المنطقة، وبلغ إجمالي عدد القوات المشاركة في المهمة الحربية أكثر من 50 ألف جندي، بحسب القيادة المركزية الأمريكية.

وقد أطلع مسؤولون في الكونجرس صحيفة "نيويورك تايمز" على تقديرات التكاليف بعد تقديمها إلى لجان الأمن القومي في الكونجرس.

ووفقا للصحيفة، فقد استهلك الجيش 29 مليار دولار من الذخائر منذ بدء الحرب في 28 فبراير الماضي مما أدى إلى استنزاف المخزونات العالمية لبعض الأسلحة الحيوية مثل صواريخ باتريوت الاعتراضية للدفاع الجوي وسحب الإمدادات من القيادات العسكرية الأمريكية في آسيا وأوروبا.

وأنفق البنتاجون 6.1 مليار دولار لاستبدال عشرات الطائرات المقاتلة المتضررة أو المدمرة، بالإضافة إلى أسلحة ومعدات أخرى. كما أنفق 645 مليون دولار لنقل ودعم آلاف من قوات العمليات الخاصة في المنطقة.

وكشفت المعلومات أيضاً عن الإنفاق في بنود حيوية أخرى، حيث أنفق الجيش 24.5 مليون دولار على الدعم الطبي لأفراد الخدمة العسكرية الأمريكية وفقاً لمسؤول في الكونجرس تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته. ويقول البنتاجون إن 18 جندياً قُتلوا في الحرب، وأصيب أكثر من 860 آخرين.

وأنفقت قيادة النقل الأمريكية 92.2 مليون دولار لنقل الإمدادات والمعدات، بينما أنفقت قيادة الفضاء الإلكتروني الأمريكية 14 مليون دولار على "عمليات الدعم الإلكتروني"، وفقًا لما ذكره المسؤول. ولم يُصدر البنتاجون أي تعليق فوري.

وصرح مسؤولون في الكونجرس بأن أرقام وزارة الحرب تُعدّ على الأرجح أقل من الواقع، مشيرين إلى أن البنتاجون أقر بأن تقديراته لم تشمل 1.5 مليار دولار للوقود وتكاليف أخرى طلبتها إدارة ترامب في طلب إضافي لتمويل الحرب.

وتُتيح تقديرات تكاليف البنتاجون غير السرية، المُقدمة إلى الكونجرس، نافذة غير مألوفة على الحسابات المالية للحرب، والتي أبقى وزير الحرب بيت هيجسيث وكبار مساعديه الأمر طي الكتمان إلى حد كبير.

ويطلب هيجسيث وإدارة ترامب ما يصل إلى 70 مليار دولار كنفقات عسكرية طارئة لتغطية تكاليف الحرب مع إيران، وتمويل شراء أسلحة جديدة وتوفير أفراد إضافيين.

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