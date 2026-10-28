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وزير الخارجية: ضرورة تكاتف دول المنطقة لتجنيب الانزلاق نحو مرحلة أكثر خطورة
وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان جهود منع التصعيد في المنطقة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية: ضرورة تكاتف دول المنطقة لتجنيب الانزلاق نحو مرحلة أكثر خطورة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أمنية رشاد الجلوي

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الإمارات. 

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين ناقشا خلال المحادثة آخر التطورات على الصعيد الإقليمي، خاصةً مع تنامي مؤشرات على احتمالات التصعيد في المنطقة خلال الفترة المقبلة. 

وتطرق الوزير بدر عبّد العاطي في حديثه إلى ضرورة تكاتف دول المنطقة وحشد الجهود المتواصلة بغية التوصل لحلول سلمية وإعادة جميع الأطراف إلى المسار السياسي السلمي لتجنيب المنطقة الانزلاق نحو مرحلة أكثر خطورة من الأزمة الراهنة. 
 

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأزمة الراهنة

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