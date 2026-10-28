قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشرطة الصربية: مقتل شخص اعتدى على حارس خارج السفارة الإسرائيلية في بلغراد
اليوم .. صراع القمة يشتعل في الجولة الثامنة.. الزمالك يستهدف استعادة الانتصارات وذئاب الجبل يطمحون لمواصلة المفاجآت.. وأحمد سامي أمام اختبار مصيري في السويس
لامين يامال بعد تتويج هاري كين بالكرة الذهبية 2026: ستأتي لا محالة
من أول طلقة ذخيرة مصرية إلى التصنيع الحديث.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع 27
نتنياهو يتعهد بتشكيل حكومة يمين قوية بعد تقدم معسكره
سيول ورياح محملة بالأتربة.. الأرصاد تحذر سكان تلك المناطق
هجوم على أكبر مصفاة بالسعودية يشعل أسعار النفط.. برنت يتجاوز الـ115 دولارا
واللا العبري: كاتس يعقد مشاورات مع رئيس الأركان بشأن إيران
الأردن وسوريا يقرران التحقيق في تداعيات الغارات الأخيرة عبر لجنة أمنية مشتركة
أمطار رعدية وسيول.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن ضربات البرق اليوم
وزير الخارجية: ضرورة تكاتف دول المنطقة لتجنيب الانزلاق نحو مرحلة أكثر خطورة
وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان جهود منع التصعيد في المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الحلو وغادة رجب بالإسكندرية.. مهرجان الموسيقى العربية يواصل فعالياته بحفلات لنجوم الطرب

محمد الحلو
محمد الحلو
أحمد البهى

 سهرة أخرى من ليالى الدورة الـ 34 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل ، ويديرها المايسترو الدكتور محمد الموجى، والمُهداه إلى اسم أمير الغناء العربى الفنان الراحل هانى شاكر، لتظل الكلمة واللحن والصوت العذب روافد لصون الهوية، حيث أقيمت ثلات حفلات متزامنة بالقاهرة والإسكندرية.

فعلى المسرح الكبير وبمصاحبة فرقة الحفنى بقيادة المايسترو هشام نبوى، جمعت المطربة ياسمين على بين الماضى والحاضر، وأكدت أنها إحدى أبرز وريثات رموز الغناء العربى، وبصوتها الذى يحمل عطور زمن الفن الجميل تغنت بـ ميدلى محمد عبد الوهاب، حب زمان، حيران كده ليه، مقدمة مسلسل بنت القبائل، لاتخنى، ميدلى وردة، كلمات، على الضحكاية، اتفائلوا بالخير، طوف وشوف.

قبلها قدم العراقى همام ابراهيم رسائل طربية من الفرات إلى النيل منها أشهد، إنت الغالى، موعود، اغنية تراثية دبكة عراقية، عندك بحرية، إدفى بحضنتك، زيدينى عشقاً، أحلف بسماها.

كما ردد نجوم الموسيقى العربية سارة زكى، حنان الخولى، أحمد عصام، مصطفى النجدى أصداء العصر الذهبى للأغنية بأعمال تعيشى يابلدى، أمل حياتى، إسمعونى، إعتزلت الغرام، فوق الشوك، يا جارحة القلب، مغرم صبابا، عرباوى، ياللى سامعنى.

أخرج الحفل مهدى السيد والذى بدأ بفيلم تسجيلى بعنوان "أسطورة النغم"، استعرض محطات مضيئة من المسيرة الفنية للموسيقار الراحل كمال الطويل من إعداد ستوديو المونتاج بالأوبرا إشراف فنى سامر ماضى، ومونتاج راجح فخرى.

وعلى مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" جدد النجم محمد الحلو العهد مع الفن الجاد، بمجموعة متنوعة من أعماله الخاصة إلى جانب عدد من المؤلفات الشهيرة بمصاحبة الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو أحمد شرارة، كان منها جانا الهوى، قلبى على طيرى، ولا كنت يوم بنكسر، بتلومونى ليه، ما تسيبنيش انا وحدى، ليالى الحلمية، عراف، ياحبيبى، أهيم شوقا، عمار يا اسكندرية، يا بوى يا مصر، لا مش أنا اللى أبكى، سواح.

وسبقه فاصل غنائى للنجمة غادة رجب فى ظهورها الثانى بليالى المهرجان، لتشدو بـ بين شطين ومية، إسمعونى، لماذا، لما راح الصبر، لاتكذبى، بهية، خلاص، وحياتى، دارت الأيام، بلدى.

كما تغنى نجوم الأوبرا أحمد رجب، ندى غالب، أنغام مصطفى بأعمال على حسب وداد، التوبة، مستنياك ، هقابلة بكره، ليالي الانس، ولعب عازف الكمان الدكتور حسن شرارة موسيقى رقصة اسكندرانى ليستدعوا سحر الأغنية العربية ويمنحوا جمهور الإسكندرية موعدا مع أعمال راسخة فى الذاكرة.

وفى معهد الموسيقى العربية، استعاد الفنان محمود درويش وفرقته كنوز أجواء عصر العمالقة، وقدم مختارات من الأعمال الخالدة كان منها عاش اللى قال، الحلوة، موعود، الليالى، سواح، هان الود، يا ريتك معايا، حبيبى وعنيا، ياحليوة، فاتت جنبنا، بالأحضان، جبار، أحلف بسماها وسبقه فقرة غنائية للفنان أشرف البلاح وميرنا شلبى وتضمنت أعمال كعب الغزال، طاير ياهوا ، من حبى فيك ياجارى، انا بعشقك.

الدورة 34 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية دار الأوبرا المصرية دار الأوبرا الدكتور محمد الموجى الفنان الراحل هانى شاكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غادي آيزنكوت

من هو غادي آيزنكوت؟ .. الجنرال السابق الذي يُنافس «نتنياهو» على رئاسة الحكومة الإسرائيلية

حالة الطقس

شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد: أمطار تصل لحد الغزارة والرعد على هذه الأماكن

أسعار الدواجن والبيض

رغم ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

شيكو بانزا

موقف غير أخلاقي| إعلامية تكشف تفاصيل أزمة شيكوبانزا في فندق الزمالك برواندا.. وعقوبة كبرى تنتظره

احتفالات عرب إسرائيل بهزيمة حكومة نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية

«روّح يا بن غفير» .. احتفالات بمقر القائمة العربية بعد تحقيق نتائج تاريخية في إسرائيل

الأهلي

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت

د. احمد ممدوح

هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها ؟.. الموقف الشرعي

غادي آيزنكوت

بعد تفوّق كتلة المعارضة الإسرائيلية .. «آيزنكوت» يتعهد باستبدال «نتنياهو»

ترشيحاتنا

الدواجن

كيلو الدواجن بـ 73 جنيهًا.. واتحاد المنتجين يكشف حجم الخسائر

صورة ارشيفية

سيول ورياح محملة بالأتربة..الأرصاد تحذر سكان تلك المناطق

الأرصاد

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026

بالصور

أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها .. رقم 4 سيصدمك

أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها..رقم 4 سيصدمك
أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها..رقم 4 سيصدمك
أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها..رقم 4 سيصدمك

ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟

ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟
ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟
ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟

إطلالة تجمع بين الأنوثة والفخامة.. هدى الأتربي تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق |شاهد

هدى الأتربي
هدى الأتربي
هدى الأتربي

ارتفاع ضغط الدم بعد سن الأربعين خطر صامت .. طبيب يُحذّر النساء

لماذا يرتفع ضغط الدم لدى النساء بعد انقطاع الطمث؟
لماذا يرتفع ضغط الدم لدى النساء بعد انقطاع الطمث؟
لماذا يرتفع ضغط الدم لدى النساء بعد انقطاع الطمث؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد