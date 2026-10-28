لامين يامال بعد تتويج هاري كين بالكرة الذهبية 2026: ستأتي لا محالة

علّق الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، على نتيجة جائزة الكرة الذهبية 2026، بعد تتويج الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، بالجائزة، مؤكدًا ثقته في أن فرصته للفوز بها ستأتي يومًا ما.

وكتب يامال عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»: «ستأتي لا محالة. الأشياء الجميلة تحتاج إلى وقت، وأنا أثق بالطريق الذي أسلكه».

وأضاف نجم برشلونة: «لا داعي للاستعجال، أشعر بالحماس والراحة لأنني أعلم أن لحظتي ستأتي يومًا ما»، قبل أن يختتم رسالته بتقديم التهنئة للفائزين بالجائزة.

وجاءت رسالة يامال في أعقاب تتويج هاري كين بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، خلال النسخة السبعين من حفل توزيع جوائز «بالون دور»، الذي أُقيم في العاصمة البريطانية لندن، على مسرح لندن بالاديوم، في حدث استثنائي شهد انتقال الحفل من باريس إلى لندن.

وتولى تقديم الحفل النجم الفرنسي تييري هنري والإعلامية البريطانية كيت سكوت، تزامنًا مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على تأسيس الجائزة، التي انطلقت عام 1956، وشهدت تتويج الإنجليزي ستانلي ماثيوز بأول نسخة منها.

ويتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة أكثر اللاعبين تتويجًا بالكرة الذهبية برصيد 8 مرات، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ5 تتويجات، فيما يطمح يامال إلى مواصلة مسيرته مع برشلونة والمنافسة على الجائزة خلال السنوات المقبلة.