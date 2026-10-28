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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لا يوجد لاعب مثله.. عم لامين يامال يهاجم نتائج الكرة الذهبية: لا أفهم كيف لم يفز بالجائزة

لامين يامال
لامين يامال
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

أعرب عبد الله، عم النجم الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة، عن حزنه الشديد بعد عدم فوز ابن شقيقه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، مؤكدًا أنه لا يفهم أسباب ابتعاد الجائزة عن اللاعب الشاب، ومشككًا في وجود أمور تحدث خلف الكواليس أثرت على النتيجة.

وقال عم لامين يامال، في تصريحات عقب حفل الكرة الذهبية، إنه يشعر بحزن كبير بسبب عدم تتويج ابن شقيقه بالجائزة، رغم المستويات التي قدمها خلال الموسم، مشيرًا إلى أن يامال يستحق التقدير على ما قدمه داخل الملعب.

وأضاف أن الحديث عن صغر سن لامين يامال ومنحه فرصة للفوز بالجائزة في السنوات المقبلة يتكرر باستمرار، موضحًا أن المبررات نفسها طُرحت في العام الماضي، وهو ما يثير استغرابه من استمرار عدم حصول اللاعب على الكرة الذهبية.

وانتقد عم اللاعب بعض المنافسين على الجائزة، معتبرًا أن هناك لاعبين لم يقدموا ما يستحق التتويج، في الوقت الذي يرى فيه أن يامال قدم موسمًا مميزًا يجعله جديرًا بالحصول على اللقب الفردي الأهم في كرة القدم.

وشدد على أن عدم فوز لامين يامال بالكرة الذهبية لا يغير وجهة نظره بشأن مكانته، مؤكدًا أنه لا يرى حاليًا لاعبًا يماثله في المستوى، وأن ابن شقيقه يظل الأفضل في العالم من وجهة نظره.

وكان الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، قد تُوج بالكرة الذهبية لعام 2026، متفوقًا على الفرنسي كيليان مبابي، الذي حل في المركز الثاني، بينما جاء لامين يامال في المركز الثالث، كما حصل النجم الإسباني على جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب.

عم النجم الإسباني لامين يامال لامين يامال لاعب برشلونة جائزة الكرة الذهبية بايرن ميونخ

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