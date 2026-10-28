محافظ أسوان يعقد لقاءً وحوارًا مفتوحًا مع طلاب كلية علوم الرياضة لتعزيز ورفع الوعى الوطنى

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاء وحوار مفتوح مع طلاب كلية علوم الرياضة بجامعة أسوان ، وذلك بحضور الدكتور أشرف إمام القائم بأعمال رئيس الجامعة ، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس .

جاء ذلك تحت شعار " وعى الشباب .. درع الوطن وقاطرة المستقبل " ، وفى ظل حرصه المستمر على التواصل المباشر مع أبنائه الطلاب ، وتعزيز وعيهم الوطنى بالحفاظ على مقدرات الوطن.

شبكات الأمان الإجتماعى لتعزيز الثقة المتبادلة

وأكد المهندس عمرو لاشين على أهمية تعزيز روح التكاتف والترابط بين أبناء المجتمع الواحد، وترسيخ قيم التعاون والتكافل والثقة المتبادلة بين المواطنين والدولة ، بما يسهم فى توطيد أواصر العلاقات المجتمعية، وتعزيز التماسك المجتمعى، وترسيخ شبكات الأمان الإجتماعى ، بما يحقق الإستقرار المجتمعى ويدعم جهود الدولة فى تحسين جودة الحياة للمواطنين.

تحذير من السلوكيات الخاطئة للإستخدام التكنولوجى والذكاء الإصطناعى

وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً ركز فيه محافظ أسوان على التوعية بالمخاطر والتحديات المعاصرة ، مؤكداً على ضرورة الإستخدام الرشيد لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعى ، والإبتعاد عن السلوكيات الخاطئة والشائعات على وسائل التواصل الإجتماعى ، وتوظيف الأدوات الرقمية فى التحصيل العلمى والبناء المعرفى بما يخدم مجتمعهم .

تأكيد على دور الشباب فى التنمية

وأكد المهندس عمرو لاشين خلال كلمته على دور الشباب المحورى فى تحقيق البناء والتنمية الشاملة لبلدهم فى ظل الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والتى تؤكد دائماً على أن الشباب هم وقود الأمة وأمل المستقبل ، والركيزة الأساسية لبناء الغد المشرق .

حوار مفتوح وإستماع لرؤى وأفكار طلاب الجامعة

وثمّن الطلاب حرص المحافظ على التواصل المباشر معهم والإستماع إلى تطلعاتهم وأفكارهم المبتكرة ، مؤكدين عزمهم على مواصلة التفوق العلمى والعمل الجاد ليظلوا دائماً خط الدفاع الأول عن وطنهم ، والمساهمين بأفكارهم فى جهود التنمية بكافة القطاعات .

يأتى اللقاء الأبوى لمحافظ أسوان مع طلاب الجامعة فى إطار حرص المحافظة على ترسيخ الهوية الوطنية لدى الشباب ، وتحصينهم ضد مخاطر الإستخدام الخاطئ للتكنولوجيا تماشياً مع التوجيهات الرئاسية بدعم الشباب وتمكينهم بإعتبارهم قاطرة التنمية فى مصر .