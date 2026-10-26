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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مورينيو: لامين يامال موهوب للغاية وذكي.. ومن الصعب مواجهته

لامين يامال
لامين يامال
علا محمد

أشاد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، بالموهبة التي يمتلكها الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، مؤكدًا صعوبة مواجهته، في الوقت الذي أثنى فيه على أداء مارك كوكوريا في التعامل مع تحركات اللاعب خلال مباراة الكلاسيكو.

وقال مورينيو إنه لا يستطيع تقييم الجودة الحقيقية للاعبين بشكل كامل إلا عندما يشاهدهم عن قرب داخل الملعب، موضحًا أن متابعة المباريات عبر شاشات التلفزيون لا تكشف جميع التفاصيل المتعلقة بإمكانات اللاعبين.

وأضاف المدير الفني لريال مدريد، أن رؤية اللاعبين من مسافة قريبة تمنحه فرصة أكبر لتقدير مهاراتهم وقدراتهم الحقيقية، مشيرًا إلى أن لامين يامال يمتلك موهبة استثنائية.

وأكد مورينيو صعوبة اللعب أمام نجم برشلونة، قائلًا إن يامال لا يتمتع بالمهارة فقط، بل يمتلك أيضًا ذكاءً كبيرًا في التعامل مع المواقف داخل الملعب، وهو ما يجعله لاعبًا صعب المراقبة بالنسبة للمدافعين.

وتطرق المدرب البرتغالي إلى المواجهة الفردية بين يامال وكوكوريا، مشيرًا إلى أن لاعب برشلونة حاول بطرق مختلفة دفع مدافع تشيلسي للحصول على بطاقة صفراء، لكن الأخير تعامل مع الموقف بصورة جيدة، ونجح في الحفاظ على تركيزه والانضباط خلال المواجهة.

واختتم مورينيو حديثه بالإشادة بأداء كوكوريا، مؤكدًا نجاحه في التعامل مع خطورة يامال، في ظل الصراع القوي الذي شهده الكلاسيكو بين لاعبي الفريقين، والذي انتهى بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.

وجاءت تصريحات مورينيو عقب فوز ريال مدريد على برشلونة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الدوري الإسباني، يوم الأحد.

البرتغالي جوزيه مورينيو جوزيه مورينيو المدير الفني لريال مدريد لامين يامال برشلونة

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