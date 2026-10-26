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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس الوزراء يشهد افتتاح المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي والتحلية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أفادت القناة الأولى المصرية بانطلاق فعاليات الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه وإعادة الاستخدام ومعالجة وتدوير المخلفات «IWWI 2026»، بمشاركة عدد من الشركات العالمية والخبراء والمتخصصين، بهدف استعراض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع المياه، وبحث فرص الاستثمار والتعاون.

وأضافت القناة أن المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكدت أن الدولة تولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي اهتمامًا استراتيجيًا، باعتباره ركيزة أساسية لبناء بنية تحتية حديثة ومستدامة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواجه تحديات التغيرات المناخية والزيادة السكانية.

وأوضحت الوزيرة أن استراتيجية الوزارة ترتكز على التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، والمعالجة المتقدمة وإعادة استخدام المياه وتدوير المخلفات، إلى جانب الاعتماد على التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ورفع كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الأصول.

وشددت راندة المنشاوي على أهمية توطين صناعة المعدات والتكنولوجيات المتخصصة، من خلال تعزيز الشراكة بين الشركات العالمية والمصنعين المصريين ونقل الخبرات الفنية، بما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات وفتح آفاق جديدة للتصدير.

وأكدت أن استضافة مصر لهذا الحدث تعزز مكانتها مركزًا إقليميًا لتكنولوجيا المياه ونقل الخبرات إلى الدول العربية والأفريقية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن المائي والاستفادة المثلى من الموارد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

فعاليات الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه المخلفات فرص الاستثمار

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