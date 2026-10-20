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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القناة الأولى تعرض مشاهد صادمة للفيضانات في أمريكا الجنوبية

جانب من التغطية
جانب من التغطية
منار عبد العظيم

عرضت القناة الأولى تقريرًا عن الفيضانات العنيفة التي تضرب مناطق واسعة في أمريكا الجنوبية، خاصة في الأرجنتين وباراجواي وأوروجواي، وسط ارتفاعات خطيرة في منسوب الأنهار، وغرق مناطق سكنية، واضطرار آلاف السكان إلى مغادرة منازلهم خوفًا من تفاقم الأوضاع.

وتسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع منسوب عدد من الأنهار الرئيسية بالمنطقة، من بينها أنهار بارانا وأوروجواي وإيجوازو، ما أدى إلى تجاوز المياه ضفافها وغمر منازل وطرق ومناطق زراعية، في مشاهد عكست حجم الأضرار التي لحقت بالسكان والممتلكات.

 

فيضانات واسعة وإجلاء آلاف السكان

وشهدت باراجواي واحدة من أبرز موجات النزوح جراء الفيضانات، حيث اضطر آلاف السكان إلى مغادرة منازلهم، خاصة في المناطق القريبة من نهر بارانا، الذي سجل ارتفاعات كبيرة هددت التجمعات السكنية المحيطة به.

وفي الأرجنتين، تسببت الفيضانات في غمر مناطق من إقليم كورينتس، مع ارتفاع منسوب نهر بارانا إلى مستويات خطرة، الأمر الذي دفع السلطات إلى إجلاء السكان من المناطق الأكثر تضررًا، وسط مخاوف من استمرار هطول الأمطار وارتفاع المياه مجددًا.

كما امتدت تداعيات الفيضانات إلى أوروجواي، حيث غمرت المياه أجزاء من المناطق الواقعة على ضفاف نهر أوروجواي، واضطر عشرات السكان إلى مغادرة منازلهم، بالتزامن مع تحركات لتخفيف الضغط على مجرى النهر ومواجهة تداعيات ارتفاع منسوبه.  

مشاهد صادمة وخسائر تهدد المناطق الزراعية

ولم تقتصر آثار الفيضانات على المناطق السكنية، بل امتدت إلى الأراضي الزراعية والمراعي، ما أثار مخاوف بشأن سلامة الثروة الحيوانية والمحاصيل في المناطق المتضررة.

وأظهرت تقارير ميدانية محاولات المزارعين نقل قطعان الماشية إلى مناطق مرتفعة وأكثر أمانًا، بعدما غمرت المياه مساحات واسعة من المراعي، في وقت واصلت فيه السلطات المحلية اتخاذ إجراءات لتصريف المياه والاستعداد لموجات جديدة من الأمطار.

كما أثرت ارتفاعات المياه على الحركة السياحية في شلالات إجوازو الشهيرة، حيث أُغلقت بعض المسارات السياحية بصورة مؤقتة بسبب ارتفاع تدفق المياه وخطورة الاقتراب من بعض المناطق.  

ظاهرة النينيو تزيد المخاوف من استمرار الفيضانات

وترتبط موجة الفيضانات الحالية بأمطار غزيرة شهدتها أجزاء من المنطقة، وسط تأثيرات مناخية مرتبطة بظاهرة النينيو، التي تؤثر في أنماط الطقس وهطول الأمطار في مناطق مختلفة من العالم.

وتشير التوقعات إلى احتمال استمرار الأمطار فوق المعدلات المعتادة في أجزاء من جنوب البرازيل وأوروجواي خلال الفترة المقبلة، ما يزيد المخاوف من استمرار ارتفاع منسوب الأنهار وتفاقم الأضرار في المناطق التي تعاني بالفعل من تداعيات الفيضانات.

وتواصل السلطات المحلية متابعة مستويات المياه واتخاذ إجراءات احترازية لحماية السكان، بينما تتزايد التحديات أمام فرق الإنقاذ والإغاثة لتوفير المأوى للمتضررين وضمان سلامة الأسر التي اضطرت إلى ترك منازلها.

القناة الأولى الأرجنتين وباراجواي الفيضانات

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