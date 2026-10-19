استمرار الفيضانات في العاصمة التايلاندية بانكوك و22 مقاطعة أخرى

قالت السلطات في تايلاند، اليوم الاثنين، إن الفيضانات تواصلت في العاصمة التايلاندية بانكوك و22 مقاطعة أخرى، معظمها في السهول الوسطى، رغم تراجع منسوب المياه في عدد من المناطق.

وأضافت السلطات التايلاندية -حسبما أورد موقع "بانكوك بوست"- أن إجمالي المتضررين بلغ نحو 1.83 مليون شخص، وفقًا لإدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها في البلاد، والتي قالت اليوم إن 604 آلاف و265 أسرة لا تزال متضررة من الفيضانات، بينما استقرت حصيلة الوفيات المرتبطة بها عند 80 حالة منذ 16 سبتمبر الماضي.

وفي شمال البلاد، لا تزال الفيضانات تؤثر على 69 أسرة في مقاطعة فيتسانولوك، و4419 أسرة في مقاطعة ناخون ساوان. أما في شرق تايلاند، فقد تضررت 23 ألفًا و835 أسرة في مقاطعة ناخون نايوك، و51 ألفًا و390 أسرة في براشين بوري، و54 ألفًا و729 أسرة في تشاتشوينجساو، فيما سجلت مقاطعة تشون بوري تضرر 516 أسرة.

أما في السهول الوسطى، فتواصلت الفيضانات في عدة مقاطعات، أبرزها باثوم ثاني التي سجلت تضرر 106 آلاف و705 أسر، وأيوتثايا التي تضررت فيها 72 ألفًا و336 أسرة، وساموت سونجخرام التي سجلت تضرر 15 ألفًا و870 أسرة، وناخون باتوم التي تأثرت فيها 19 ألفًا و58 أسرة.

وفي جنوب البلاد، تضررت 21 أسرة في مقاطعة كرابي، و15 أسرة في مقاطعة ساتون. وفي العاصمة بانكوك، لا تزال الفيضانات تؤثر على 210 آلاف و648 أسرة في مناطق لات كرابانج ونونج تشوك ومين بوري.