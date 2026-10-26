فينيسيوس جونيور يسخر من برشلونة بعد فوز ريال مدريد في الكلاسيكو

تفاعل البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، مع فوز فريقه على غريمه التقليدي برشلونة، في مواجهة الكلاسيكو التي جمعت الفريقين مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني للموسم الكروي 2026-2027، وذلك رغم غيابه عن المباراة بسبب الإيقاف.

واستضاف ملعب «سبوتيفاي كامب نو» المواجهة المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد، في لقاء شهد تفوق الفريق الملكي بنتيجة هدفين مقابل هدف، بفضل تألق النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي نجح في تسجيل هدفي فريقه، ليقود الميرنجي إلى حصد ثلاث نقاط ثمينة في سباق المنافسة على لقب الليجا.

فينيسيوس يثير التفاعل برسالة ساخرة

وحرص فينيسيوس جونيور على الاحتفال بانتصار ريال مدريد، حيث أعاد نشر منشور للنادي الملكي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتهاء المباراة.

وتضمن المنشور صورة لكيليان مبابي أثناء احتفاله على أرضية ملعب «كامب نو»، مرفقة بأربعة رموز تعبيرية لوجوه تضحك حتى البكاء، في تفاعل لافت مع انتصار فريقه على الغريم التقليدي، وهو ما قد يفتح الباب أمام تفسيرات متعددة من جانب جماهير الناديين.

وجاء تفاعل اللاعب البرازيلي في ظل متابعته للمباراة من خارج الملعب، بعدما غاب عن صفوف ريال مدريد نتيجة العقوبة الانضباطية الموقعة عليه، والتي حرمته من المشاركة في واحدة من أبرز مواجهات الموسم.

سبب غياب فينيسيوس عن الكلاسيكو

ويغيب فينيسيوس جونيور عن مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني تنفيذًا لعقوبة الإيقاف لمدة أربع مباريات، على خلفية طرده خلال مواجهة فريقه أمام فياريال.

وجاءت العقوبة بعد واقعة جذبه شعر المدافع ساليبا، قبل تسجيل هدف أُلغي لاحقًا، لتتسبب الواقعة في ابتعاده عن المشاركة مع الفريق الملكي خلال عدد من المواجهات، من بينها مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة.

ترتيب ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

وعزز ريال مدريد موقفه في جدول ترتيب الدوري الإسباني بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة، ليحتل المركز الثالث، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 27 نقطة في صدارة الترتيب، رغم خسارته على ملعبه.

ويمنح الانتصار الفريق الملكي دفعة معنوية مهمة لمواصلة المنافسة خلال الجولات المقبلة، في الوقت الذي يسعى فيه برشلونة إلى استعادة توازنه والحفاظ على موقعه في صدارة الليجا