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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مورينيو يتفوق على فليك.. ريال مدريد يهزم برشلونة في الكامب نو بثنائية مبابي بالدوري الإسباني

ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
رباب الهواري

حقق ريال مدريد فوزًا ثمينًا على غريمه التقليدي برشلونة، بثنائية مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2026-2027، ليحسم الفريق الملكي واحدة من أقوى مواجهات الموسم.

وقاد النجم الفرنسي كيليان مبابي فريق ريال مدريد لتحقيق الانتصار، بعدما سجل هدفي الملكي خلال اللقاء، ليمنح فريقه الأفضلية في الكلاسيكو ويضع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في مواجهة ناجحة أمام الألماني هانسي فليك، المدير الفني للفريق الكتالوني.

مبابي يفتتح التسجيل لريال مدريد

بدأ ريال مدريد محاولاته الهجومية بحثًا عن الوصول إلى شباك برشلونة، ونجح كيليان مبابي في ترجمة إحدى الفرص إلى هدف التقدم بالدقيقة 41، بعدما هز شباك أصحاب الأرض، ليمنح الفريق الملكي الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول.

وواصل المهاجم الفرنسي تقديم أداء مؤثر خلال المواجهة، مستفيدًا من قدراته الهجومية وسرعته في التعامل مع الفرص، في ظل رغبة ريال مدريد في العودة من ملعب غريمه التقليدي بالنقاط الثلاث.

رافينيا يعيد برشلونة إلى الكلاسيكو

وفي الشوط الثاني، نجح برشلونة في العودة إلى أجواء المباراة، بعدما سجل البرازيلي رافينيا هدف التعادل في الدقيقة 60، ليعيد المواجهة إلى نقطة البداية ويشعل حماس الجماهير الحاضرة في مدرجات ملعب «سبوتيفاي كامب نو».

ومنح هدف التعادل الفريق الكتالوني دفعة معنوية لمواصلة الضغط الهجومي، مع محاولة استغلال عاملي الأرض والجمهور لقلب النتيجة وتحقيق الفوز على غريمه التقليدي.

مبابي يحسم المواجهة في الدقائق الأخيرة

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، عاد كيليان مبابي ليضرب مجددًا، بعدما سجل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 87، ليمنح الفريق الملكي التقدم في توقيت حاسم من عمر الكلاسيكو.

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات من برشلونة لإدراك التعادل، مقابل سعي ريال مدريد للحفاظ على تقدمه، قبل أن تنتهي المواجهة بفوز الملكي بهدفين مقابل هدف، ليخرج بانتصار مهم من معقل غريمه التقليدي في منافسات الدوري الإسباني

ريال مدريد برشلونة اخبار الرياضة الدورى الاسبانى

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