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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رافينيا يسجل هدف التعادل لبرشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد
رباب الهواري

نجح فريق برشلونة في العودة إلى أجواء الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، بعدما سجل البرازيلي رافينيا هدف التعادل خلال المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2026-2027.

رافينيا يعيد برشلونة إلى المباراة أمام ريال مدريد

وسجل رافينيا هدف التعادل لصالح برشلونة في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية، بعدما تقدم ريال مدريد في الشوط الأول عن طريق نجمه الفرنسي كيليان مبابي.

وكان مبابي قد منح الفريق الملكي التقدم في الدقيقة 41، مستغلًا الفرصة التي أتيحت له أمام مرمى برشلونة، ليضع أصحاب الأرض تحت ضغط كبير قبل أن يتمكن رافينيا من إدراك التعادل مع انطلاق الشوط الثاني.

وتشهد المواجهة صراعًا قويًا بين الفريقين، في ظل رغبة كل منهما في حصد النقاط الثلاث وتعزيز موقفه في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

حمزة عبد الكريم على مقاعد بدلاء برشلونة

ويتواجد حمزة عبد الكريم، مهاجم منتخب مصر، على مقاعد بدلاء برشلونة خلال مواجهة ريال مدريد، في انتظار قرار الجهاز الفني بشأن إمكانية منحه فرصة المشاركة في الكلاسيكو.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، باعتبارها واحدة من أبرز المواجهات في كرة القدم الأوروبية، نظرًا للتنافس التاريخي بين العملاقين الإسبانيين.

نتائج برشلونة وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

ويدخل برشلونة المواجهة بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4-2 في بطولة دوري أبطال أوروبا، وهي الهزيمة الأولى للفريق خلال الموسم الحالي، ما يزيد من أهمية تحقيق نتيجة إيجابية أمام غريمه التقليدي.

في المقابل، يخوض ريال مدريد اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز على لايبزيج الألماني بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ترتيب برشلونة وريال مدريد قبل الكلاسيكو

وبدأ برشلونة المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، ساعيًا إلى تحقيق الفوز وتوسيع الفارق مع منافسيه.

أما ريال مدريد، فدخل اللقاء برصيد 21 نقطة في المركز الثالث، خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 25 نقطة، ويطمح الفريق الملكي إلى حصد النقاط الثلاث لتعزيز فرصه في المنافسة على صدارة الليجا.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أعلن تعيين الحكم خوان مارتينيز مونويرا لإدارة مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

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