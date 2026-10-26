مبابي يسجل الهدف الثاني لريال مدريد أمام برشلونة في الدقيقة 87 بالكلاسيكو

نجح الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في شباك برشلونة، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2026-2027.

وجاء هدف مبابي الثاني في الدقيقة 87 من عمر المباراة، ليمنح الفريق الملكي التقدم مجددًا في الكلاسيكو، بعدما شهدت المواجهة صراعًا قويًا بين الغريمين التقليديين، وسط ترقب جماهيري كبير لأحداث اللقاء.

مبابي يفتتح التسجيل في شباك برشلونة

وكان كيليان مبابي قد افتتح التسجيل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 41، بعدما نجح في هز شباك الفريق الكتالوني، ليمنح فريقه الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول.

وظهر المهاجم الفرنسي بصورة مؤثرة خلال المواجهة، مستغلًا الفرص المتاحة أمام مرمى برشلونة، في محاولة لمساعدة ريال مدريد على حصد النقاط الثلاث وتعزيز موقفه في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

رافينيا يعيد برشلونة إلى المباراة

على الجانب الآخر، تمكن البرازيلي رافينيا من تسجيل هدف التعادل لصالح برشلونة في الدقيقة 60، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية ويشعل أجواء الكلاسيكو من جديد.

وجاء هدف رافينيا ليمنح أصحاب الأرض دفعة قوية لمواصلة الضغط على دفاع ريال مدريد، في ظل رغبة الفريق الكتالوني في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافسه التقليدي.

صراع مشتعل في كلاسيكو الليجا

وشهدت المباراة منافسة قوية بين برشلونة وريال مدريد، في ظل أهمية المواجهة لكلا الفريقين خلال مشوارهما في الموسم الحالي من الدوري الإسباني.

ومع تسجيل مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 87، ازدادت الإثارة في الدقائق الأخيرة، وسط محاولات برشلونة للعودة مجددًا، مقابل سعي ريال مدريد للحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وتتجه الأنظار إلى الدقائق المتبقية من اللقاء، لمعرفة ما إذا كان الفريق الكتالوني سيتمكن من إدراك التعادل، أم سينجح ريال مدريد في حسم المواجهة لصالحه والخروج بانتصار ثمين من معقل غريمه التقليدي