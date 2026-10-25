حمزة عبد الكريم في قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد بالكلاسيكو

أعلن نادي برشلونة قائمته استعدادًا لمواجهة غريمه التقليدي ريال مدريد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني، في مباراة مرتقبة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع.

وشهدت القائمة التي نشرها النادي الكتالوني تواجد النجم المصري حمزة عبد الكريم، إلى جانب مجموعة من أبرز لاعبي الفريق، في مقدمتهم لامين يامال ورافينيا وبيدري وجافي، بالإضافة إلى المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس.

وضمت قائمة حراسة المرمى خوان جارسيا وفويتشيك تشيزني وليفاكوفيتش، بينما شهد خط الدفاع تواجد جواو كانسيلو وأليخاندرو بالدي وباو كوبارسي وجيرارد مارتين.

وفي خط الوسط، اختار برشلونة عددًا من العناصر البارزة، على رأسهم فرينكي دي يونج وفيرمين لوبيز وبيرنال، فيما ضمت الخيارات الهجومية أديمي وجوردون وحمزة عبد الكريم، ضمن استعدادات الفريق لخوض المواجهة المرتقبة.

ويدخل برشلونة مباراة الكلاسيكو بطموح تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل تعزيز موقفه في جدول ترتيب الدوري الإسباني ومواصلة المنافسة على اللقب، في مواجهة يسعى خلالها الفريق إلى تقديم أداء قوي أمام غريمه ريال مدريد.

وتحظى مشاركة حمزة عبد الكريم في قائمة برشلونة باهتمام خاص من الجماهير المصرية، في ظل متابعة تطور مسيرته الكروية وتجربته مع النادي الكتالوني، بالتزامن مع واحدة من أبرز مباريات الموسم في الكرة الإسبانية.