موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة في الدوري المصري وموقف المصابين

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لخوض مواجهة جديدة في بطولة الدوري المصري الممتاز، عندما يستضيف نظيره وادي دجلة، يوم الخميس المقبل الموافق 29 أكتوبر 2026، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة، في لقاء يستهدف خلاله الفريق السماوي مواصلة انتصاراته والحفاظ على صدارة جدول الترتيب.

ويدخل بيراميدز المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق نتائج مميزة على الصعيدين المحلي والقاري، إذ نجح في تحقيق العلامة الكاملة خلال أول 7 جولات من الدوري المصري الممتاز، كما حجز مقعده في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب تفوقه على المريخ بنتيو، بطل جنوب السودان، بنتيجة 5-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور التمهيدي الثاني.

موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة في الدوري المصري

ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز ووادي دجلة في تمام الساعة الثامنة مساء الخميس المقبل، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

ويتطلع الفريق السماوي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة، من أجل مواصلة انطلاقته القوية في المسابقة والاحتفاظ بصدارة جدول الترتيب، في ظل المنافسة المنتظرة مع بقية الفرق على المراكز المتقدمة.

في المقابل، يسعى وادي دجلة إلى تقديم مباراة قوية أمام متصدر المسابقة، ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقفه في جدول الترتيب، وهو ما يمنح المواجهة أهمية كبيرة للفريقين مع اقتراب انطلاق الجولة الثامنة.

بيراميدز يحسم التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

وعلى الصعيد القاري، نجح بيراميدز في حسم تأهله إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما تفوق على المريخ بنتيو بنتيجة 5-0 في مجموع مباراتي الدور التمهيدي الثاني.

وكان الفريق السماوي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل، قبل أن يؤكد تفوقه في لقاء الإياب، بعدما أمطر شباك منافسه بأربعة أهداف دون رد، ليحسم بطاقة العبور ويواصل مشواره في البطولة القارية.

ويمثل التأهل دفعة معنوية مهمة للاعبي بيراميدز والجهاز الفني بقيادة رولاني موكوينا، خاصة مع استمرار المنافسة على الجبهتين المحلية والقارية، وسعي الفريق إلى الحفاظ على مستواه وتحقيق أهدافه خلال الموسم الحالي.

بيراميدز يتصدر الدوري المصري بالعلامة الكاملة

ويقدم بيراميدز انطلاقة قوية في الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق الفوز في مبارياته السبع الأولى، ليحصد 21 نقطة وينفرد بصدارة جدول الترتيب، محققًا العلامة الكاملة منذ بداية المسابقة.

وسجل لاعبو الفريق السماوي 17 هدفًا خلال الجولات السبع الماضية، بينما استقبلت شباكهم 3 أهداف فقط، في أرقام تعكس القوة الهجومية للفريق والصلابة الدفاعية التي ساهمت في تحقيق هذه البداية المميزة.

وجاء الانتصار الأخير لبيراميدز على حساب طلائع الجيش بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة السابعة، ليواصل الفريق سلسلة نتائجه الإيجابية ويعزز موقعه في قمة جدول الترتيب قبل مواجهة وادي دجلة.

وشهدت المباراة تألقًا لافتًا للاعبي بيراميدز، حيث سجل مهند لاشين ومصطفى زيكو خلال الشوط الأول، قبل أن يضيف محمود صابر الهدف الثالث، فيما اختتم محمود زلاكة الرباعية بتسجيل الهدف الرابع من ركلة جزاء.

ويسعى الفريق إلى البناء على هذا الانتصار، ومواصلة حصد النقاط، خاصة أن الحفاظ على الصدارة يتطلب الاستمرار في تقديم الأداء نفسه وتجنب فقدان النقاط خلال الجولات المقبلة.

شكوك حول مشاركة نذير بن بوعلي أمام وادي دجلة

وفي سياق الاستعداد للمواجهة المرتقبة، تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة المهاجم نذير بن بوعلي أمام وادي دجلة، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة بيراميدز الأخيرة أمام المريخ بنتيو في دوري أبطال أفريقيا.

ولم يعلن الجهاز الفني بقيادة رولاني موكوينا حتى الآن القائمة النهائية للغيابات، في انتظار تقييم الحالة الطبية للاعبين وتحديد مدى جاهزيتهم للمشاركة في المباراة المقبلة.

ومن المقرر أن يستأنف بيراميدز تدريباته يوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، حيث سيعمل الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، مع متابعة حالة بن بوعلي لحسم موقفه من المباراة وفقًا لمدى تعافيه من الإصابة.

ويمثل موقف المهاجم أحد الملفات التي يترقبها الجهاز الفني خلال الأيام المقبلة، في ظل حاجة الفريق إلى الحفاظ على جاهزية عناصره الأساسية، خصوصًا مع ضغط المباريات وتعدد الاستحقاقات بين الدوري المصري وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

رولاني موكوينا يبحث عن مواصلة الانطلاقة القوية

ويأمل رولاني موكوينا في مواصلة النتائج الإيجابية مع بيراميدز، والحفاظ على حالة الاستقرار الفني التي انعكست على نتائج الفريق خلال الجولات الماضية، سواء في الدوري المحلي أو المنافسات القارية.

وتمثل مواجهة وادي دجلة اختبارًا جديدًا للفريق السماوي، الذي يسعى إلى تأكيد أحقيته بصدارة الدوري، ومواصلة جمع النقاط دون التفريط في أي منها، بالتزامن مع التحضير للمرحلة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا.

وتترقب جماهير بيراميدز ما سيقدمه الفريق في الجولة الثامنة، خاصة في ظل البداية المثالية التي حققها خلال أول 7 مباريات، ورغبته في مواصلة المنافسة بقوة على لقب الدوري المصري، إلى جانب طموحاته القارية بعد ضمان التأهل إلى دور المجموعات.

وبين الرغبة في الحفاظ على العلامة الكاملة، والاستعداد للاستحقاقات الإفريقية، يدخل بيراميدز مواجهة وادي دجلة بهدف تحقيق انتصار جديد يعزز صدارته، فيما يبقى موقف نذير بن بوعلي من المشاركة أحد أبرز الملفات المنتظرة قبل انطلاق اللقاء.