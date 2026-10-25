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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نتائج برشلونة وريال مدريد قبل الكلاسيكو.. تفوق هجومي للبارسا ومطاردة ملكية

الكلاسيكو
الكلاسيكو
إسراء أشرف

يدخل برشلونة وريال مدريد مواجهة الكلاسيكو بعد سلسلة من النتائج المتباينة خلال الموسم الحالي، في وقت يتطلع فيه كل فريق إلى فرض تفوقه في القمة المرتقبة ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وحقق برشلونة 11 انتصارًا مقابل خسارة واحدة في المباريات الاثنتي عشرة المدرجة في سجل نتائجه المقدم، بينما حقق ريال مدريد عشرة انتصارات مقابل هزيمتين، ما يؤكد قوة انطلاقة الفريقين هجوميًا رغم تعرضهما لبعض التعثرات.

وسجل برشلونة نتائج لافتة، أبرزها الفوز على إلتشي وفالنسيا بنتيجة 5-0، واكتساح رايو فايكانو بنتيجة 5-2، والتغلب على راسينج سانتاندير بنتيجة 7-2، إلى جانب الفوز على ريال بيتيس بنتيجة 5-2 وجالطة سراي بنتيجة 4-1.

لكن الفريق الكتالوني تلقى خسارة أوروبية أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4-2، في نتيجة أثارت التساؤلات حول جاهزيته قبل مواجهة غريمه التقليدي.

أما ريال مدريد، فقد حقق انتصارات بارزة على ريال سوسيداد ومالاجا بنتيجتي 4-1 و4-0 على الترتيب، كما فاز على روما بنتيجة 4-3، وعلى إشبيلية ولايبزيج بنتيجة 4-1 لكل منهما.

نتائج مباريات برشلونة هذا الموسم:

إلتشي 0-5 برشلونة

برشلونة 2-0 أتلتيك بلباو

برشلونة 5-2 رايو فايكانو

فالنسيا 0-5 برشلونة

برشلونة 5-1 فينورد

ليفانتي 2-4 برشلونة.

برشلونة 7-2 راسينج سانتاندير

إشبيلية 1-3 برشلونة
برشلونة 3-0 خيتافي

جالطة سراي 1-4 برشلونة

ريال بيتيس 2-5 برشلونة

باريس سان جيرمان 4-2 برشلونة.

وفي المقابل، خسر الفريق الملكي أمام ريال بيتيس بنتيجة 1-0، وتلقى هزيمة أخرى أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، ليصل إلى الكلاسيكو وهو يسعى إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتقليص الفارق مع برشلونة في سباق الدوري.

وتمنح هذه النتائج المواجهة المرتقبة طابعًا هجوميًا خاصًا، في ظل قدرة الفريقين على تسجيل عدد كبير من الأهداف، بينما قد تلعب التفاصيل الدفاعية واستغلال الفرص دورًا حاسمًا في تحديد هوية الفائز.

نتائج مباريات ريال مدريد هذا الموسم:

إسبانيول 1-2 ريال مدريد

ريال مدريد 4-1 ريال سوسيداد.

ريال مدريد 4-0 مالاجا

ريال بيتيس 1-0 ريال مدريد

ريال مدريد 2-1 إنتر ميلان

ريال مدريد 4-1 رايو فايكانو

إلتشي 2-3 ريال مدريد

أتلتيكو مدريد 2-1 ريال مدريد

ريال مدريد 1-0 فياريال

روما 3-4 ريال مدريد

ريال مدريد 4-1 إشبيلية

ريال مدريد 4-1 لايبزيج.

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