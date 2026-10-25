هل يواصل ريال مدريد عقدة 25 أكتوبر أم يكتب برشلونة فصلًا جديدًا في الكلاسيكو؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم مساء الأحد إلى مواجهة جديدة تجمع بين برشلونة وريال مدريد في واحدة من أكثر مباريات الموسم انتظارًا عندما يلتقي الغريمان ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لموسم 2026-2027 في كلاسيكو يحمل هذه المرة دلالة تاريخية مرتبطة بموعد إقامته بعدما اختارت القرعة أن يتجدد الصدام بين العملاقين في الخامس والعشرين من أكتوبر.

ولا تتوقف أهمية المواجهة المرتقبة عند صراع النقاط أو المنافسة التقليدية على زعامة الكرة الإسبانية إذ تمنحها الذاكرة الكروية بُعدًا إضافيًا بعدما شهد هذا التاريخ ثلاث مواجهات سابقة بين الفريقين تباينت خلالها النتائج بصورة لافتة بين انتصار مدريدي عريض وفوز كتالوني ثمين في قلب العاصمة قبل أن يعود ريال مدريد لفرض تفوقه في مواجهة أخرى حملت توقيع عدد من أبرز نجومه.

ومع اقتراب صافرة البداية في ملعب كامب نو يستعيد الكلاسيكو فصلًا نادرًا من تاريخه إذ ستكون مواجهة الأحد الرابعة التي تجمع الفريقين يوم 25 أكتوبر بعدما تقابلا في التاريخ نفسه أعوام 1953 و1970 و2014 لتصبح المباراة الجديدة فرصة لإضافة صفحة أخرى إلى سجل المواجهات الأكثر شهرة في كرة القدم العالمية.

خماسية مدريـدية صنعت واحدة من أبرز ذكريات التاريخ

تعود البداية إلى عام 1953 عندما التقى ريال مدريد وبرشلونة يوم 25 أكتوبر في مباراة انتهت بانتصار ساحق للفريق الملكي بنتيجة 5-0 في واحدة من النتائج التي رسخت حضور المواجهة مبكرًا بوصفها صراعًا يتجاوز حدود النقاط الثلاث.

ولم تكن الخماسية مجرد فوز عريض في سجل الدوري الإسباني بل جاءت في مرحلة مهمة من تاريخ ريال مدريد بالتزامن مع بداية بروز الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو الذي ارتبط اسمه لاحقًا بأحد أكثر العصور نجاحًا في تاريخ النادي الملكي وأسهم في تشكيل هويته الأوروبية والمحلية خلال السنوات التالية.

وشهدت المباراة حضورًا أرجنتينيًا لافتًا على مستوى الأهداف بعدما حملت أربعة أهداف توقيع لاعبين أرجنتينيين في ليلة فرض خلالها ريال مدريد تفوقه بصورة واضحة وترك برشلونة أمام واحدة من الهزائم الثقيلة التي بقيت مرتبطة بهذا التاريخ في ذاكرة الكلاسيكو.

وتمنح تلك النتيجة المواجهة المرتقبة جانبًا تاريخيًا خاصًا من منظور جماهير ريال مدريد التي تستعيد واحدة من أبرز ليالي التفوق على الغريم التقليدي بينما يدخل برشلونة مباراة الأحد بطموح كتابة رواية مختلفة وتجنب أن يتحول التاريخ إلى عامل ضغط إضافي قبل انطلاق القمة.

برشلونة يحقق انتصاره الوحيد في قلب العاصمة

وبعد مرور 17 عامًا عاد الفريقان ليلتقيا في التاريخ نفسه وتحديدًا يوم 25 أكتوبر 1970 لكن المشهد هذه المرة جاء مختلفًا تمامًا بعدما نجح برشلونة في تحقيق الفوز بنتيجة 1-0 ليحصد الانتصار الوحيد في المواجهات الثلاث السابقة التي أقيمت في هذا اليوم.

وجاء الهدف الحاسم عن طريق بيدرو ماريا زابالزا ليمنح الفريق الكتالوني فوزًا ثمينًا على أرض غريمه التاريخي داخل ملعب سانتياجو برنابيو في نتيجة حملت قيمة معنوية كبيرة لجماهير برشلونة بالنظر إلى صعوبة تحقيق الانتصارات في معقل ريال مدريد.

ولم تكن أهمية تلك المباراة مرتبطة بالفارق الضئيل في النتيجة فقط بل بما مثله الانتصار من قدرة برشلونة على قلب المعادلة التاريخية لهذا الموعد بعدما كان التفوق المدريدي هو العنوان الأبرز للمواجهة الأولى بين الفريقين في 25 أكتوبر.

وتبقى تلك المباراة الاستثناء الأوضح في سجل الكلاسيكو بهذا التاريخ إذ منحت برشلونة ذكرى خاصة وسط سلسلة من المواجهات التي انتهت بتفوق ريال مدريد كما جعلت موعد 25 أكتوبر يحمل روايتين متناقضتين؛ خماسية ملكية في خمسينيات القرن الماضي وانتصار كتالوني بهدف وحيد في بداية السبعينيات.

رونالدو وبيبي وبنزيما يقودون ريال مدريد إلى فوز جديد

أما المواجهة الثالثة فجاءت في 25 أكتوبر 2014 عندما استضاف ريال مدريد غريمه برشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو في مباراة انتهت بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 3-1 لتعود الكفة إلى الفريق الملكي في سجل المواجهات التي أقيمت في هذا اليوم.

وبدأ برشلونة المباراة بصورة قوية ونجح البرازيلي نيمار دا سيلفا في تسجيل هدف التقدم لكن ريال مدريد تمكن من العودة إلى أجواء اللقاء قبل أن يحسم المواجهة بثلاثية حملت توقيع البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه بيبي إلى جانب الفرنسي كريم بنزيما.

وجاء انتصار ريال مدريد ليؤكد أن مباريات الكلاسيكو لا تخضع دائمًا لحسابات البداية أو الأفضلية المؤقتة إذ استطاع الفريق الملكي تحويل تأخره إلى فوز واضح مستفيدًا من فاعلية نجومه وقدرتهم على استغلال الفرص في واحدة من أبرز مواجهات الموسم.

كما حملت المباراة أهمية خاصة في ظل الأسماء التي شاركت فيها إذ جمعت عددًا من النجوم الذين تركوا بصمة كبيرة في تاريخ الناديين وفي مقدمتهم رونالدو وبنزيما من جانب ريال مدريد ونيمار من جانب برشلونة لتظل المواجهة إحدى المحطات البارزة في سجل الصراع بين العملاقين خلال العقد الماضي.