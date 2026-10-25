تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، الذي يستضيف مواجهة مرتقبة تجمع بين برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2026-2027.

ويدخل برشلونة، بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، المواجهة بطموحات كبيرة لتحقيق الفوز على غريمه الملكي، واستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب المسابقة، في أولى مواجهات الكلاسيكو بين الفريقين خلال الموسم الجاري.

برشلونة يسعى لتوسيع الفارق مع ريال مدريد

وتمثل المباراة فرصة مهمة للفريق الكتالوني من أجل الابتعاد بصدارة الدوري الإسباني، حيث يمتلك برشلونة 27 نقطة في المركز الأول، بعدما حقق الفوز في مبارياته التسع السابقة، ليقدم انطلاقة قوية في المنافسة على لقب الليجا.

في المقابل، يدخل ريال مدريد اللقاء وفي رصيده 21 نقطة، محتلاً المركز الثالث، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام منافسه المباشر، لتقليص الفارق وإعادة المنافسة على الصدارة إلى الواجهة.

وفي حال نجاح برشلونة في حسم الكلاسيكو لصالحه، فسيوسع الفارق مع ريال مدريد إلى تسع نقاط، وهو ما يمنح الفريق الكتالوني أفضلية مهمة في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

سجل مواجهات الكلاسيكو يمنح برشلونة الأفضلية

وتشير نتائج المواجهات الأخيرة بين الفريقين إلى تفوق برشلونة نسبيًا، بعدما حقق ستة انتصارات مقابل أربعة انتصارات لريال مدريد، وهو ما يزيد من أهمية اللقاء المرتقب، في ظل رغبة كل طرف في فرض سيطرته على المواجهات المباشرة.

غيابات برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد

ويعاني برشلونة من عدة غيابات قبل المباراة، حيث يفتقد جهود إريك جارسيا وداني أولمو وأندرياس كريستنسن وروني باردجي بسبب الإصابة، بينما تحيط الشكوك بموقف جول كوندي من المشاركة، انتظارًا لحسم مدى جاهزيته البدنية.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ريال مدريد

ومن المنتظر أن يخوض برشلونة المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: تشافي إسبارت، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، جواو كانسيلو.

خط الوسط: رودري، بيدري، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، أنتوني جوردون، رافينها.