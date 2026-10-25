قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صور.. اعتقالات في برشلونة بعد أعمال نهب وشغب خلال مسيرة ضد الحكومة
الليلة .. كلاسيكو الأرض.. مورينيو أمام اختبار فليك الأصعب في صراع كسر الهيمنة بين ريال مدريد وبرشلونة
روسيا تعلن استكمال إصلاحات بمحطة زابوروجيا للطاقة النووية
تشكيل الأهلي المُتوقع اليوم أمام «كيتارا» الأوغندي في بطولة كأس الكونفدرالية
ماسك يعترف بتشديد الرقابة على خدمة ستارلينك بسبب الجيش الأوكراني
ما الذي ينتظر الأزواج والمُقبلين على الزواج؟ .. مشروع قانون جديد
أحمد دويدار: لا يهمني انتقال «فتوح» للأهلي .. وهجوم الجماهير عليه مُبرّر
موعد مباراة الأهلي وكيتارا في الكونفدرالية .. والقناة الناقلة
الخميس ولا الجمعة؟.. موعد تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي 2026
المدارس تعلن بدء حملة تطعيم تلاميذ "رياض الاطفال وابتدائي" ضد الحصبة اليوم
في ظل التصعيد المتزايد بالشرق الأوسط.. نبيل فهمي يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أزمات الأمة والتحديات الإقليمية
تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في الدوري الإسباني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة
رباب الهواري

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، الذي يستضيف مواجهة مرتقبة تجمع بين برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2026-2027.

ويدخل برشلونة، بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، المواجهة بطموحات كبيرة لتحقيق الفوز على غريمه الملكي، واستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب المسابقة، في أولى مواجهات الكلاسيكو بين الفريقين خلال الموسم الجاري.

برشلونة يسعى لتوسيع الفارق مع ريال مدريد

وتمثل المباراة فرصة مهمة للفريق الكتالوني من أجل الابتعاد بصدارة الدوري الإسباني، حيث يمتلك برشلونة 27 نقطة في المركز الأول، بعدما حقق الفوز في مبارياته التسع السابقة، ليقدم انطلاقة قوية في المنافسة على لقب الليجا.

في المقابل، يدخل ريال مدريد اللقاء وفي رصيده 21 نقطة، محتلاً المركز الثالث، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام منافسه المباشر، لتقليص الفارق وإعادة المنافسة على الصدارة إلى الواجهة.

وفي حال نجاح برشلونة في حسم الكلاسيكو لصالحه، فسيوسع الفارق مع ريال مدريد إلى تسع نقاط، وهو ما يمنح الفريق الكتالوني أفضلية مهمة في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

سجل مواجهات الكلاسيكو يمنح برشلونة الأفضلية

وتشير نتائج المواجهات الأخيرة بين الفريقين إلى تفوق برشلونة نسبيًا، بعدما حقق ستة انتصارات مقابل أربعة انتصارات لريال مدريد، وهو ما يزيد من أهمية اللقاء المرتقب، في ظل رغبة كل طرف في فرض سيطرته على المواجهات المباشرة.

غيابات برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد

ويعاني برشلونة من عدة غيابات قبل المباراة، حيث يفتقد جهود إريك جارسيا وداني أولمو وأندرياس كريستنسن وروني باردجي بسبب الإصابة، بينما تحيط الشكوك بموقف جول كوندي من المشاركة، انتظارًا لحسم مدى جاهزيته البدنية.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ريال مدريد

ومن المنتظر أن يخوض برشلونة المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: تشافي إسبارت، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، جواو كانسيلو.

خط الوسط: رودري، بيدري، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، أنتوني جوردون، رافينها.

برشلونة ريال مدريد اخبار الرياضة الدورى الاسبانى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإنترنت الأرضي

بأمر الحكومة| باقة الإنترنت الأرضي بقت الضعف بنفس السعر.. متى يتم التطبيق؟

وزير التربية والتعليم

حقيقة تقسيم العام الدراسي بالمدارس لأربعة فصول من العام القادم|التعليم تحسم الجدل

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يقرر خفض أسعار الكهرباء 30% رسميًا.. تعرف على الفئات المستحقة

طقس

أمطار رعدية.. حالة الطقس المتوقعة في 5 أيام

العدادات الكودية

خفض أسعار الكهرباء 30% لهؤلاء.. الحكومة تزف بشرى سارة

مدبولي

رسميًا.. الحكومة تقرر رفع الحد الأدنى للأجور لـ15 ألف جنيه.. موعد التطبيق والتفاصيل كاملة

رفع الحد الأدنى للأجور

رفع أقل مرتب في الحكومة إلى 15 ألف جنيه.. موعد التطبيق رسميا

الزمالك

بسبب التوجّه إلى ملهى ليلي .. عقوبات مالية على ثلاثي الزمالك في رواندا | تفاصيل

ترشيحاتنا

أرشيفية

تهجير جماعي في الخليل.. الاحتلال يجبر 1500 فلسطيني على ترك منازلهم

السفارة اليمنية بالقاهرة تشيد بمبادرة شيخ الأزهر لإنهاء الحروب بالمنطقة

السفارة اليمنية بالقاهرة تشيد بمبادرة شيخ الأزهر لإنهاء الحروب بالمنطقة

البديوي

البديوي: تعريض مكة لمخاطر الحوثيين تجاوز بالغ الخطورة واستفزاز لمشاعر المسلمين

بالصور

رفقة محمد فراج.. بسنت شوقي تخطف الأنظار بفستان لافت

بسنت شوقي
بسنت شوقي
بسنت شوقي

ليلى أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد