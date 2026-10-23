الكلاسيكو على صفيح ساخن.. أزمات تهدد برشلونة أمام ريال مدريد

تتجه الأنظار إلى قمة برشلونة وريال مدريد المقرر إقامتها الأحد 25 أكتوبر ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني في مواجهة تحمل الكثير من التحديات للفريق الكتالوني الذي يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لكنه يدخل الاختبار وسط مخاوف من الأخطاء الدفاعية وتزايد الغيابات قبل الصدام المرتقب.

ورغم البداية القوية لبرشلونة في الدوري الإسباني فإن خسارته أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4-2 في دوري أبطال أوروبا أثارت تساؤلات بشأن قدرته على التعامل مع الضغط الهجومي للمنافسين، وهي الثغرات التي قد يحاول ريال مدريد استغلالها لحسم الكلاسيكو لصالحه.

أخطاء برشلونة تمنح ريال مدريد فرصة ذهبية

يدرك الألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة ضرورة معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال مواجهة باريس سان جيرمان خصوصا فقدان الكرة في مناطق خطيرة وهو ما قد يتحول إلى تهديد حقيقي أمام فريق يمتلك السرعة والقدرة على استغلال المساحات.

ويحتاج لاعبو برشلونة إلى مزيد من التركيز في بناء الهجمات والتحرك بالكرة لتجنب منح ريال مدريد فرصا سهلة عبر الهجمات المرتدة، التي قد تكون أحد مفاتيح حسم المواجهة.

الإصابات تربك حسابات فليك قبل الكلاسيكو

تضع الإصابات الجهاز الفني لبرشلونة أمام تحدي إضافي في ظل الشكوك المتعلقة بجاهزية عدد من اللاعبين المؤثرين حيث أشار التقرير إلى احتمالية غياب إريك جارسيا لعدة أسابيع، بينما يسابق جول كوندي الزمن للتعافي من إصابة في الكاحل.

كما يفتقد الفريق جهود داني أولمو لفترة تقترب من أربعة أسابيع بسبب إصابة في العضلة المقربة، ما يفرض على فليك إعادة ترتيب أوراقه واختيار التشكيل القادر على الحفاظ على التوازن بين الدفاع والهجوم.

الاستحواذ لا يكفي.. برشلونة مطالب بالحسم

رغم امتلاك برشلونة القدرة على فرض أسلوبه والاستحواذ على الكرة فإن الفاعلية أمام المرمى ستكون عاملا حاسما في مواجهة ريال مدريد، خاصة أن السيطرة دون ترجمتها إلى أهداف قد تمنح المنافس فرصة للعودة عبر المرتدات السريعة.

وكان الفريق الكتالوني حقق فوزا كبيرا على ريال بيتيس بنتيجة 5-2، لكن مواجهة الغريم التقليدي تتطلب أداء أكثر توازنا يجمع بين القوة الهجومية والانضباط الدفاعي.

في المقابل، يدخل ريال مدريد الكلاسيكو بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق أربعة انتصارات متتالية ويطمح إلى استغلال الظروف المحيطة بمنافسه للخروج بنتيجة إيجابية، رغم غياب البرازيلي فينيسيوس جونيور بسبب الإيقاف.

لامين يامال ورقة فليك الرابحة أمام الريال

يعوّل برشلونة على قدرات نجمه الشاب لامين يامال الذي يمثل أحد أبرز الأسلحة الهجومية للفريق بفضل مهاراته الفردية وسرعته وقدرته على صناعة الفرص في المواجهات الكبرى.

ويأمل فليك أن يتمكن يامال من استغلال المساحات خلف دفاع ريال مدريد، والمساهمة في فك التكتلات الدفاعية وصناعة الفارق في مباراة قد تحسمها التفاصيل الصغيرة.

وكان بيدري قد أشاد بموهبة زميله الشاب معتبرا إياه أفضل لاعب في العالم في إشارة إلى الثقة الكبيرة التي يحظى بها داخل الفريق الكتالوني.

هل يستغل ريال مدريد نقاط ضعف برشلونة؟

يواجه هانز فليك اختبارا مهما لاستعادة توازن فريقه بعد خسارة باريس سان جيرمان إذ سيكون مطالبا بتصحيح الأخطاء الدفاعية والتعامل مع الغيابات إلى جانب تحويل الاستحواذ إلى فرص حقيقية أمام المرمى.

وفي المقابل يتطلع ريال مدريد إلى مواصلة انتصاراته واستغلال أي تراجع في أداء منافسه لتبقى المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، في ظل رغبة الفريقين في حسم واحدة من أبرز قمم الموسم الإسباني.