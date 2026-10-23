حمزة عبد الكريم يشارك في تدريبات برشلونة استعدادًا للكلاسيكو

ظهر المصري حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة الشاب، ضمن تدريبات الفريق الأول للبارسا استعدادًا لمواجهة ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو، في مشهد لافت قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

حمزة عبد الكريم

وتواجد حمزة عبد الكريم رفقة النجم الإسباني لامين يامال خلال تدريبات برشلونة، كما ظهر ضمن الفريق الفائز في المران، استعدادًا للمواجهة المنتظرة أمام الغريم التقليدي ريال مدريد.

ويترقب الجمهور المصري تطورات تجربة حمزة عبد الكريم مع برشلونة، وسط آمال بمواصلة الظهور في تدريبات الفريق الأول والحصول على فرص أكبر خلال الفترة المقبلة.