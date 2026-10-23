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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتحي سند: ثنائية إبراهيم عادل أمام سيسكا صوفيا تؤكد موهبته وقدرته على التألق أوروبيًا

ابراهيم عادل
ابراهيم عادل
سارة عبد الله

أشاد الناقد الرياضي فتحي سند بإمكانيات اللاعب المصري إبراهيم عادل، بعد تسجيله هدفين في شباك سيسكا صوفيا، ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك موهبة تستحق مكانة أكبر في الكرة الأوروبية.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن إبراهيم عادل يمتلك إمكانيات كبيرة، وأن ثنائيته أمام سيسكا صوفيا وأداءه في المباراة يؤكدان قدرة اللاعب المصري على صناعة الفارق، عندما يحصل على الفرصة والثقة.

وأضاف أن إبراهيم عادل يحتاج إلى مواصلة الأداء بنفس الروح والتركيز، مشيرًا إلى أن الاحتراف الحقيقي لا يقتصر على الانتقال إلى أوروبا، بل يتطلب الاستمرارية في المستوى، والتطور من مباراة إلى أخرى، والقدرة على إثبات الذات في المواقف الكبيرة.

واختتم فتحي سند حديثه بالتأكيد على أن إبراهيم عادل موهبة مصرية تستحق المتابعة، مشددًا على أهمية ظهور المزيد من النماذج المصرية الناجحة التي تستطيع فرض نفسها في الملاعب الأوروبية.

فتحي سند إبراهيم عادل سيسكا صوفيا

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