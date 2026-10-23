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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أجندة الكرة العالمية والقارية.. مواعيد أبرز البطولات المنتظرة حتى صيف 2027

أجندة الكرة العالمية والقارية
أجندة الكرة العالمية والقارية
حمزة شعيب

تستعد جماهير كرة القدم لمتابعة مجموعة من البطولات القارية والعالمية الكبرى خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب انطلاق منافسات جديدة على مستوى المنتخبات والأندية، بداية من بطولات الناشئين في قطر والمغرب، مرورًا بالمنافسات الإفريقية للأندية، وصولًا إلى كأس أمم إفريقيا 2027 وكأس العالم للسيدات.
 

وتحمل الأشهر المقبلة جدولًا مزدحمًا بالمواجهات، في ظل استمرار المنافسات الأوروبية والإفريقية، واقتراب عدد من البطولات من مراحلها الحاسمة.
 

مواعيد البطولات العالمية المقبلة

  • كأس العالم للسيدات تحت 17 عامًا 2026: تقام في المغرب خلال الفترة من 17 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2026.
  • كأس العالم تحت 17 عامًا 2026: تستضيفها قطر من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر 2026.
  • كأس القارات للأندية 2026: تقام خلال العام الجاري، على أن تُراجع المواعيد التفصيلية وفق جدول الاتحاد الدولي لكرة القدم.
  • كأس العالم للسيدات 2027: تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 24 يونيو إلى 25 يوليو 2027.

وتوفر هذه البطولات فرصة لمتابعة أبرز المواهب الصاعدة، إلى جانب المنافسات الكبرى التي تجمع المنتخبات والأندية على المستوى الدولي. 
 

مواعيد البطولات الإفريقية

تدخل مسابقات الأندية الإفريقية مرحلة مهمة مع استكمال الأدوار التمهيدية، قبل انطلاق دور المجموعات في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

  • دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية: من 27 إلى 29 نوفمبر 2026، للجولة الأولى.
  • الجولة الثانية: من 4 إلى 6 ديسمبر 2026.
  • الجولة الثالثة: من 18 إلى 20 ديسمبر 2026.
  • الجولة الرابعة: من 8 إلى 10 يناير 2027.
  • الجولة الخامسة: من 15 إلى 17 يناير 2027.
  • الجولة السادسة: من 22 إلى 24 يناير 2027.
  • ربع النهائي: الذهاب من 26 إلى 28 فبراير 2027، والإياب من 5 إلى 7 مارس.
  • نصف النهائي: الذهاب من 9 إلى 11 أبريل 2027، والإياب من 16 إلى 18 أبريل.
  • نهائيا البطولتين: خلال الفترة من 9 إلى 31 مايو 2027.

وتُعد هذه المواعيد جزءًا من الجدول المعلن للموسم الإفريقي 2026-2027، مع إمكانية تعديل بعض التفاصيل وفق قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. 

كأس أمم إفريقيا 2027.. موعد الافتتاح والنهائي

تتجه الأنظار إلى النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها كينيا وتنزانيا وأوغندا بصورة مشتركة، في حدث تاريخي للبطولة القارية.
 

ومن المقرر أن تنطلق المنافسات يوم 19 يونيو 2027، على أن تقام المباراة النهائية يوم 17 يوليو من العام نفسه.
 

كما تستكمل المنتخبات مشوار التصفيات خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026 للجولتين الثالثة والرابعة، ثم من 22 إلى 30 مارس 2027 للجولتين الخامسة والسادسة. 

دوري أبطال أوروبا.. النهائي في مدريد

تتواصل منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027 وفق نظام مرحلة الدوري، قبل الانتقال إلى الأدوار الإقصائية في العام المقبل.

ومن أبرز المواعيد المتبقية:

  • الجولة الرابعة: 3 و4 نوفمبر 2026.
  • الجولة الخامسة: 24 و25 نوفمبر 2026.
  • الجولة السادسة: 8 و9 ديسمبر 2026.
  • الجولة السابعة: 19 و20 يناير 2027.
  • الجولة الثامنة: 27 يناير 2027.
  • نهائي دوري أبطال أوروبا: 5 يونيو 2027، على ملعب متروبوليتانو في مدريد.

وتترقب الجماهير الأوروبية مواجهات الأدوار الإقصائية، التي تبدأ في فبراير 2027، وصولًا إلى المباراة النهائية في العاصمة الإسبانية. 

وتكشف الأجندة المقبلة عن موسم كروي مزدحم، يجمع بين منافسات الناشئين والمنتخبات وبطولات الأندية، مع ترقب خاص للمواعيد الإفريقية التي ستحدد مسار الأندية المصرية في المنافسات القارية، قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا في صيف 2027.

أجندة الكرة العالمية والقارية البطولات القارية مواعيد البطولات الإفريقية

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