كالديرون: حمزة عبد الكريم سيصبح مثل محمد صلاح.. ومصر تمتلك العديد من المواهب

أشاد رامون كالديرون، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني السابق، بقدرات اللاعب المصري حمزة عبد الكريم، مؤكدًا امتلاكه جودة فنية كبيرة، معربًا عن ثقته في قدرة مصر على تقديم المزيد من المواهب خلال السنوات المقبلة.

وقال كالديرون، في تصريحات لبرنامج «مودرن سبورتس»، تقديم الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «Modern MTI»: «حمزة عبد الكريم لاعب رائع ويمتلك جودة عالية، وهو لاعب جيد للغاية، وأتوقع أن يصبح مثل محمد صلاح».

وأضاف عن النجم المصري محمد صلاح: «لقد حقق مكاسب كبيرة في مسيرته، وأتوقع أن يواصل اللعب حتى سن الأربعين، مثل كريستيانو رونالدو».

واختتم كالديرون تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تُخرج دائمًا العديد من المواهب، قائلًا: «أثق أن لديهم الكثير من اللاعبين مثل محمد صلاح وحمزة عبد الكريم».